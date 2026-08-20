मुंबई : मुंबई आणि नवी मुंबईतील खाद्यपदार्थाच्या ठिकाणी अस्वच्छता आणि अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आढळल्याने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) तीन खाद्य आस्थापनांवर कारवाई केली आहे. मालाडमधील हॉटेल राधा, कुर्ल्यातील जनता तवा अँड ग्रिल आणि खारघर येथील सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगच्या कॅन्टीनचे खाद्य परवाने व नोंदणी निलंबित करण्यात आली आहे..एफडीएच्या तपासणीत या तिन्ही ठिकाणी गंभीर स्वच्छता त्रुटी, खाद्यपदार्थाच्या अयोग्य साठवणुकीसह कीटक नियंत्रणाच्या अपुऱ्या व्यवस्था आढळल्या. कुर्ला येथील जनता तवा अँड ग्रिलमध्ये कच्चे मांस आणि पोल्ट्री उत्पादने अयोग्य साठवल्याचे आढळले..Mumbai News: झोपडपट्ट्यांचा कायापालट! ३०० चौरस फुटांचे घर मिळणार, १,०७५ हेक्टरवर पुनर्विकास; राज्य सरकारचा प्लॅन .उंदरांचा वावरमालाड येथील हॉटेल राधाच्या तपासणीदरम्यान स्वयंपाकघरात उंदीर आढळले. उघड्या ड्रेनेजमधून एक मोठा उंदीर स्वयंपाकघरात येताना दिसला, तर छताजवळही उंदीर होते. डो मिक्सिंग मशीनवर झुरळे आढळली. याशिवाय स्वयंपाकघरात पाणी साचणे, ग्रीसचा थर, ड्रेनेजमधून गळती आणि दुर्गंधी अशा गंभीर समस्या आढळल्या..Pratap Sarnaik: मराठी न आल्यास थेट बॅज निलंबित, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांचा इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.