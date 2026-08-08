Uddhav Thackeray: पंतप्रधान आता नवीन स्वामी झालेत का? त्यांच्याकडे गद्दारांसाठी वेळ पण GenZ साठी नाही; उद्धव ठाकरेंचा घणाघात

मुंबई : नीट पेपर फुटीप्रकरणी देशभरात झालेले आंदोलन, गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या सुनावणी तसेच पावसाळी अधिवेशन यामुळे सध्याचे राजकीय वातावरण तापल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर आज शनिवार (ता. ८) रोजी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवसैनिकांचे श्रद्धास्थान 'मातोश्री' येथे पत्रकार परिषद घेतली आहे. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी विरोधी पक्षातील नेत्यांना गद्दार म्हणत जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. .मागील दोन महिने संपूर्ण जगात जेन झींनी सरकारला कसं गुडघ्यावर आणलं याची चर्चा सुरु आहे. पण या पिढीला आधार देण्याऐवजी तरुनानावर निर्घृण अत्याचार केले. काठ्यांना खिळे मारून लाठीमार करणं, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडणे तसेच पॅलेट गनचा वापर यावेळी प्रशासनाकडून करण्यात आला. तसेच त्यांना देशद्रोही बोलण्यात आलं..Mumbai: शाळा सुटताच विद्यार्थिनीचं अपहरण, दुचाकीवर बसवून निर्जनस्थळी नेलं, हात-पाय, तोंड बांधून...; १३ वर्षीय मुलीसोबत काय घडलं?.मात्र या प्रकारानंतर आज संपूर्ण देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून जेनझींवर झालेल्या या अत्याचाराचं उत्तर मागत आहे. केवळ शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा घेऊन काही होणार नाही, पूर्ण सरकार बदललं पाहिजे. पंतप्रधानांना आपल्या देशातील तरुण पिढीला भेटायचा वेळ नाही किंवा त्यांना कमीपणा वाटतो. पण शिवसेना सोडून शाहसेना चालवणाऱ्या गद्दारांना त्यांना भेटायला वेळ आहे, अशी बोचरी टीका उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी केली..यासोबतच ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल शिवसेना ठाकरे गटातून बंडखोरी करून शिवसेना शिंदे गटात दाखल झालेल्या खासदारांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी या खासदारांसोबत स्वतंत्र संवाद देखील साधला. फुटीर खासदारांना भेटण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ आहे, पण विद्यार्थ्यांना भेटण्यासाठी मोदींना वेळ नाही. पंतप्रधान या फुटीर खासदारांना 'भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे' असं स्वामी समर्थांचं वाक्य म्हणून दाखवत आहेत. पंतप्रधान आता नवीन स्वामी झालेत का? बंद दाराआड झालेल्या चर्चेतील हे वाक्य बाहेर आणण्यामागचं कारण काय? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. .Mumbai Railway : मुंबईच्या रेल्वेला केंद्राचा ‘मेगा बूस्ट’! एमयूटीपी-३ साठी ४०६.५६ कोटींची पहिली किस्त; ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.