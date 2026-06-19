मुंबई

''मी पक्षप्रमुख पदाचा राजीनामा द्यायला तयार, पण... ''; उद्धव ठाकरेंनी घातली मोठी अट, काय म्हणाले?

Uddhav Thackeray Ready to Resign as Shiv Sena Chief : उद्धव ठाकरे भेटत नसल्याचा आरोप या खासदारांकडून करण्यात येतो आहे. याच आरोपाला आता उद्धव ठाकरे यांनी जाहीरपणे प्रत्युत्तर दिले आहे.
Uddhav Thackeray Ready to Resign as Shiv Sena Chief

Uddhav Thackeray Ready to Resign as Shiv Sena Chief

esakal

Shubham Banubakode
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ठाकरे गटाच्या शिवसेनेचे सहा खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत जाण्याच्या तयारीत असल्याचे जवळपास निश्चित आहे. उद्धव ठाकरे भेटत नसल्याचा आरोप या खासदारांकडून करण्यात येतो आहे. याच आरोपाला आता उद्धव ठाकरे यांनी जाहीरपणे प्रत्युत्तर दिले आहे.

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