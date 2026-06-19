''मी पक्षप्रमुख पदाचा राजीनामा द्यायला तयार, पण... ''; उद्धव ठाकरेंनी घातली मोठी अट, काय म्हणाले?

ठाकरे गटाच्या शिवसेनेचे सहा खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत जाण्याच्या तयारीत असल्याचे जवळपास निश्चित आहे. उद्धव ठाकरे भेटत नसल्याचा आरोप या खासदारांकडून करण्यात येतो आहे. याच आरोपाला आता उद्धव ठाकरे यांनी जाहीरपणे प्रत्युत्तर दिले आहे..शिवसेनेचा ६० वा वर्धापन दिन आज उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी भाजप आणि शिंदे गटावर जोरदार टीका केली. तसेच पक्ष सोडण्याच्या तयारीत असलेल्या खासदारांवरही त्यांनी निशाणा साधला..उद्धव ठाकरे म्हणाले, "मला पदाची हाव असती, तर मी विधान परिषदेत गेलो असतो. गेली १३-१४ वर्षे मी पक्षप्रमुख म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहे. माझ्यावर कार्यकर्त्यांना वेळ देत नसल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र, शिवसैनिकांना तसे वाटत असेल, तर मी पक्षप्रमुख पदाचा राजीनामा द्यायलाही तयार आहे.".Raj Thackeray Uddhav Thackeray : ठाकरे विरुद्ध ठाकरे! राज–उद्धव वादाची ठिणगी नेमकी कधी पडली?.पुढे बोलताना त्यांनी महत्त्वाची अटही घातली. "ही सोन्यासारखी शिवसेना गद्दारांच्या किंवा चोरट्यांच्या हाती द्यायची नाही. एखाद्या निष्ठावान शिवसैनिकाला पक्षप्रमुख बनवायला मी तयार आहे. मी खचणारा नाही, तर जबाबदारी स्वीकारणारा माणूस आहे. ज्या दिवशी शिवसैनिकांना वाटेल, त्या दिवशी मी पद सोडेन," असं ते म्हणाले..Shiv Sena Crisis: ठाकरे गटात महाभूकंप! ६ खासदारांनी का फिरवली पाठ? असंतोषाच्या 'या' ८ ठिणग्यांनी पेटवली बंडाची मशाल.सध्याच्या सुरु असलेल्या राजकारणावर बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, लोकांचा आता लोकशाहीवरील विश्वास उडत चालला आहे. हे असेच चालू राहिले, तर देश अराजकतेकडे जाऊ शकतो. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत "माझ्या आवाहनाला आणि बाळासाहेबांच्या नावाला प्रतिसाद देत या मतदारांनी आम्हाला मतदान केले होते. पण तेच खासदार आता पक्षसोडून जात आहे. त्यामुळे मी या मतदारासंघातील जनतेची माफी मागतो. असंही त्यांनी नमूद केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.