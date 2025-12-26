मुंबई

Thane Politics: राजकीय संघर्षाला हिंसक वळण! श्रीरामनगर शाखेवरून शिवसेना ठाकरे-शिंदे गट आमनेसामने

Ulhasnagar Shivsena Controversy: श्रीरामनगर येथील शिवसेना शाखेच्या ताब्यावरून ठाकरे गट आणि शिवसेना शिंदे गट आमनेसामने आले असून दोन्ही गटातील संघर्ष मारहाणीपर्यंत पोहोचल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
Thackeray and shinde Shivsena Controversy in Ulhasnagar

सकाळ वृत्तसेवा
उल्हासनगर : शिवसेनेचे (ठाकरे गट) कल्याण जिल्हाप्रमुख धनंजय बोडारे यांच्या भाजप प्रवेशानंतर श्रीरामनगर येथील शिवसेना शाखा रणांगणात बदलली. शाखेच्या ताब्यावरून ठाकरे गट आणि शिवसेना शिंदे गटामध्ये झालेला शाब्दिक संघर्ष काही क्षणातच मारहाणीपर्यंत पोहोचला, ज्यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

