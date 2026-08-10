Mumbai Crime: घात की अपघात? विक्रोळीत हत्या झालेले घर जळून खाक, प्रकरणाला नवे वळण

मुंबई : विक्रोळी पश्चिम येथील राहुल नगरमध्ये गुरुवार (ता. ६) रोजी धक्कादायक घटना घडली होती. मोठ्या आवाजात लावलेल्या गाण्यावरुन झालेल्या भांडणाचे रूपांतर प्राणघातक हल्ल्यात झाले. दोन सख्ख्या भावांनी त्यांच्या भावासह कुटुंबावर जीवघेणा हल्ला केला. ज्यामध्ये दोघांचा मृत्यू झाला असून दोन जण गंभीर जखमी झाले. या घटनेनमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून या प्रकरणात नवी अपडेट समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, चार दिवसांपूर्वी मुंबईतील विक्रोळी येथे पार्कसाईड परिसरात सख्ख्या भावांमध्ये झालेल्या वादाचे रूपांतर भीषण हल्ल्यात झाले. दोन भावांनी तिसऱ्या भावाच्या कुटुंबावर धारदार शस्त्राने हल्ला केला. .Mumbai: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! अखेर सायन आणि विद्याविहार उड्डाणपूल खुले होणार, उद्घाटनाचा मुहूर्तही ठरला.या रक्तरंजित घटनेत वडील आणि १४ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला, तर पत्नी आणि धाकटा मुलगा जखमी झाले. या घटनेननंतर सदर घरात भीषण आग लागल्याची घटना घडली. गुरुवारी हत्या झालेल्या घरात सिलेंडरचा स्फोट झाल्यामुळे घरात मोठी आग लागली असून संपूर्ण घर जाळून खाक झाले..Prabalgad: भटकंतीसाठी गेले अन् रस्ता चुकले, सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये भरकटलेल्या २ अल्पवयीन पर्यटकांची सुटका.दरम्यान, या घटनेत कसलीही जीवितहानी झाल्याचे अद्याप समोर आले नाही. कौटुंबिक वादात हत्या झालेल्या या घटनेला आठवडाही उलटला नसून त्याच घरात आग लागल्यामुळे हा अपघात आहे की घातपात असा प्रश्न निर्माण होत आहे. सध्या पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.