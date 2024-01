Water Supply: कुलाबा, डोंगरी भायखळ्यात दिवसभर पाणी पुरवठा बंद राहणार! पाणी जपून वापरण्याचं आवाहन

मुंबई - जलवाहिनीचे काम काम हाती घेण्यात येणार असल्याने ए, बी आणि ई या कुलाबा डोंगरी आणि भायखळा विभागातील काही परिसरात १७ जानेवारी सकाळी १० वाजता ते १८ जानेवारी सकाळी १० वाजेपर्यंत म्हणजे २४ तासांठी पाणीपुरवठा बंद ठेवला जाणार आहे. तर जे. जे. रुग्णालय परिसरात कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणार आहे. नागरिकांनी पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा असे आवाहन पालिकेच्या जलविभागाने केले आहे. (Water Supply Colaba Dongri Bhaikala water supply will be closed for 24 hours on 17 and 18 January)