Bachchu Kadu: शिवसेनेची 'ती' अट आणि बच्चू कडूंचा एन्ट्री; शिंदेंची ताकद वाढणार, पण प्रहार पक्षाचं भविष्य काय? पडद्यामागचं राजकारण उघड

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नऊ रिक्त जागांसाठी निवडणूक हालचाली शिगेला पोहोचल्या आहेत. प्रदीर्घ चर्चेनंतर, शिवसेनेने नीलम गोऱ्हे आणि बच्चू कडू यांची नावे निश्चित केली आहेत. या उमेदवारांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. विशेष म्हणजे, गेल्या २४ तासांतील राजकीय घडामोडींनंतर बच्चू कडू यांनी शिवसेनेत प्रवेश करून या निवडणुकीच्या लढतीला एक नवीन वळण दिले आहे. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष आणि एक प्रमुख नेते, बच्चू कडू यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत सामील होण्याचा आपला निर्णय जाहीर केला आहे. यामागील गोष्ट आता समोर आली आहे..बच्चू कडू म्हणाले की, त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच राज्यात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन झाले. मंत्रालय स्थापन झाले आहे, परंतु त्याला अद्याप अपेक्षित बळ मिळालेले नाही. आता मी शिवसेनेला बळकट करेन, जेणेकरून दिव्यांगांना सक्षम करता येईल. बच्चू कडू हे प्रकरण दिव्यांगांच्या कल्याणाशी जोडत असले तरी, पडद्यामागील कहाणी वेगळीच आहे. काल रात्री उशिरा बच्चू कडू यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर, शिवसेनेकडून विधान परिषदेसाठी बच्चू कडू यांचे नामांकन जवळपास निश्चित झाले..Maharashtra Council Election : काँग्रेस विधानपरिषदेसाठी उमेदवार देणार नाही, अंबादास दानवेंचा मार्ग मोकळा; निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता.सूत्रांनुसार, शिवसेनेने बच्चू कडू यांच्यासमोर एक अट ठेवली होती. त्यांनी आपली प्रहार संघटना शिवसेनेत विलीन करावी, तरच त्यांना उमेदवारी दिली जाईल. मात्र, बच्चू कडू यांनी या प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "मला एक फोन आला होता आणि मी या विषयावर चर्चा करणार आहे. माझी उमेदवारी निश्चित झाल्याची अधिकृत माहिती मला अद्याप मिळालेली नाही.".विलीनीकरणाबद्दल विचारले असता कडू यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, विलीनीकरणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. जरी त्यांनी शिवसेनेच्या चिन्हावर उमेदवारी अर्ज दाखल केला तरी, प्रहार जनशक्ती पक्ष एक सामाजिक संघटना म्हणून स्वतंत्रपणे कार्यरत राहील. मी पूर्वीप्रमाणेच दिव्यांग, शेतकरी आणि वंचितांसाठी आवाज उठवत राहीन. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशी चर्चा केल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.".बच्चू कडू हे बऱ्याच काळापासून दिव्यांग आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे राज्यात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची निर्मिती झाली. कडू अजूनही असमाधानी आहेत. त्यांच्या मते, मंत्रालयाची स्थापना झाली असली तरी, त्याला अद्याप अपेक्षित बळ मिळालेले नाही. आता ते दिव्यांगांना सक्षम करण्यासाठी शिवसेनेला बळकट करणार आहेत..महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात शिवसैनिक उभा करू; संपूर्ण प्रहार संघटनेसह बच्चू कडू यांचा शिवसेनेत प्रवेश.या वक्तव्यानंतर, सर्वात मोठा प्रश्न हा निर्माण झाला आहे की, कडू यांच्या प्रहर जनशक्ती पक्षाचे काय होणार ? राजकीय विश्लेषकांच्या मते, कडू यांच्या या निर्णयामुळे हा पक्ष शिवसेनेत विलीन होऊ शकतो. बच्चू कडू यांनी परिस्थिती स्पष्ट करत म्हटले की, प्रहर ही एक विचारधारा आहे आणि ती टिकून राहील. प्रहार जनशक्तीतर्फे समाजकार्य आणि दिव्यांगांसाठीचे कार्य सुरूच ठेवले जाईल. मात्र, संघटनेतील ज्या सदस्यांना राजकारणात प्रवेश करायचा असेल, ते शिवसेनेत सामील होतील.