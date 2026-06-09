Mumbai Monsoon: मान्सून कोकणात, पण मुंबईत कधी? पुढील 4-5 दिवस कसं असेल हवामान? बाहेर पडण्याआधी चेक करा

मुंबई : महाराष्ट्रात मान्सूनने हजेरी लावली असून राज्यातील काही भागात पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. कोकणातही मान्सूनने एन्ट्री केली असून महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे. असे असले तरीही मुंबईत उन्हाच्या झळा वाढत असून नागरिकांच्या अंगाची लाहीलाही होत आहे. त्यामुळे मुंबईत मान्सून कधी येणार याबाबत हवामान विभागाने महत्त्वाची माहिती दिली आहे. .भारतीय हवामान विभागाने मंगळवार (ता. ९) रोजी राज्यात ३० जिल्ह्यांसाठी 'येलो अलर्ट' जारी केला आहे. या कालावधीत अनेक भागांत वादळी वारे, विजांचा कडकडाट आणि मध्यम ते मुसळधार पाऊस येण्याचा अंदाज आहे. तसेच मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गसह कोकण विभागातील काही भागांत पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..Navi Mumbai: दुष्काळात तेरावा! उपनगरात विजेचं महासंकट, तळोजा उपकेंद्रात भीषण आग; वीजपुरवठा खंडित.मात्र ९ जूननंतर मान्सूनच्या वेग मंदावणार असून १५ जूनपर्यंत संथ राहण्याची शक्यता आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागांत तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची शक्यता असली, तरी पेरणीसाठी आवश्यक असलेला पाऊस नसण्याचा अंदाज आहे..Navi Mumbai: डेटा सेंटरसाठी २८२ कोटींची जमीन, महामुंबईतील सर्वात महागडा व्यवहार.मुंबईत कसे असेल हवामान?कोकणात मान्सून दाखल झाला असला तरीही कोरड्या हवामानामुळे महाराष्ट्राच्या काही भागांतील मान्सूनच्या प्रवाहात व्यत्यय येत आहे. यामुळे पुढील ४-५ दिवसांत मुंबईत पावसाची शक्यता कमी असल्याचे हवामान विभागाचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.