मुंबईची पहिली महिला BMC कमिश्नर! देवेंद्र फडणवीस यांच्या विश्वासू अधिकारी कशा बनल्या अश्विनी भिडे? जाणून घ्या रिअल स्टोरी...

महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय वर्तुळात, अश्विनी भिडे हे नाव कार्यक्षमता, शिस्त आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची वेळेवर पूर्तता या गुणांचेच जणू समानार्थी बनले आहे. नुकतीच त्यांच्यावर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. जे मुंबईतील सर्वात महत्त्वाचे प्रशासकीय पद मानले जाते. अश्विनी भिडे या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) १९९५ च्या तुकडीतील अधिकारी आहेत..'परिणाम-केंद्रित' अधिकारी म्हणून त्यांनी आपली एक वेगळीच ओळख निर्माण केली आहे. अश्विनी भिडे यांनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक महत्त्वपूर्ण पदे भूषवली आहेत; परंतु त्यांची खरी ओळख ही मुंबईच्या पायाभूत सुविधांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणणाऱ्या प्रकल्पांशी जोडलेली आहे..मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRCL)मुंबई मेट्रो मार्ग-३ (कोलाबा-वांद्रे-सीप्झ) प्रकल्पावरील आपल्या कामामुळे अश्विनी भिडे यांना सर्वत्र मोठी प्रसिद्धी मिळाली. MMRCL च्या व्यवस्थापकीय संचालक (MD) म्हणून, त्यांनी या अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि भूमिगत मेट्रो प्रकल्पाचे नेतृत्व केले..आरे कॉलनी वादमेट्रो कारशेडच्या उभारणीसाठी आरेमध्ये झाडांची तोड होत असताना, त्या जनमानसात ठळकपणे चर्चेत राहिल्या. तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागूनही, त्यांनी कायदेशीर आणि प्रशासकीय अशा दोन्ही पातळ्यांवर आपल्या भूमिकेचा ठामपणे बचाव केला; ज्यामुळे एक कणखर आणि खंबीर अधिकारी म्हणून त्यांची प्रतिमा अधिकच दृढ झाली..अतिरिक्त महापालिका आयुक्त यापूर्वी त्यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत (BMC) अतिरिक्त आयुक्त म्हणून काम पाहिले आहे. या कार्यकाळात त्यांनी शहर व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध कामकाज आणि 'कोस्टल रोड'सारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख केली. .त्यांनी पुणे विद्यापीठातून आपले पदवी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर, भारतीय प्रशासकीय सेवेत (IAS) रुजू झाल्यावर, त्यांनी महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून आपली सेवा बजावली. राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात ही एक नेहमीचीच चर्चा असते की, अश्विनी भिडे या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सर्वात विश्वासू अधिकाऱ्यांपैकी एक आहेत. यामागे अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत..२०१४ ते २०१९ या काळात जेव्हा फडणवीस मुख्यमंत्री पदावर कार्यरत होते, तेव्हा 'मुंबई मेट्रो' हा त्यांचा एक स्वप्नवत प्रकल्प होता. या प्रकल्पापुढील अडथळे ज्या कौशल्याने अश्विनी भिडे यांनी दूर केले आणि प्रकल्पाच्या कामाला गती दिली, त्यामुळेच त्या फडणवीस यांचा विश्वास संपादन करू शकल्या. 'आरे' (Aarey) येथील वाद आणि पर्यावरणवाद्यांचा तीव्र विरोध होत असतानाही, भिडे यांनी आपली भूमिका सोडली नाही किंवा त्या मागे हटल्या नाहीत. राजकीय दबाव कितीही असला तरीही, विकासकामांमध्ये कोणताही व्यत्यय येऊ न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना फडणवीस विशेष पसंती देतात..भिडे या त्यांच्या 'माहिती-आधारित' कार्यपद्धतीसाठी आणि गुंतागुंतीच्या अभियांत्रिकी प्रकल्पांचे सखोल आकलन असण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. हे गुण फडणवीस यांच्या 'दूरदृष्टीपूर्ण' विकास अजेंड्याशी अगदी चपखलपणे जुळतात. फडणवीस यांच्या मागील कार्यकाळात (सरकार बदलल्यानंतर) त्यांना MMRCL मधील त्यांच्या पदावरून दूर करण्यात आले होते..मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकार पुन्हा सत्तेवर येताच, त्यांच्यावर पुन्हा एकदा महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या. आता, BMC आयुक्त म्हणून आपल्या सध्याच्या भूमिकेत, त्यांना मुंबईच्या मूलभूत समस्यांबाबत जसे की खड्डेमय रस्ते, पावसाळ्यात होणारी पाणीकोंडी आणि प्रदूषण नियंत्रण तसेच आगामी BMC निवडणुका निष्पक्ष आणि न्याय्य पद्धतीने पार पाडण्याची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडण्याचे, अशी दुहेरी आव्हाने पेलावी लागत आहेत.