Mumbai Rain: आपदा मे अवसर! पुराच्या पाण्यात वॉटर पार्कसारखा एन्जॉय, नालासोपाऱ्यातला व्हिडिओ व्हायरल

मुंबई : मुंबईसह उपनगरात पावसाच्या धारा कोसळत आहेत. यामुळे अनेक भागात पाणी साचले असून रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीवर फटका बसत आहे. एकीकडे मुसळधार पावसामुळे पाणी साचले असून जनजीवन विस्कळीत झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. तर दुसरीकडे काही मुलं पावसाचा मनसोक्त आनंद घेत पाण्याने भरलेल्या रस्त्यांवर ढोलच्या तालावर नाचताना दिसत आहे. या प्रकारचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. .मुंबई आणि आसपासच्या परिसराला मुसळधार पावसाने झोडपून काढले, ज्यामुळे अनेक भागांत मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचले आहे. वसई-विरारच्या अनेक भागांत मुसळधार पावसामुळे पाणी साचले असून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, वसई-विरार भागात 'राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दला'चे (NDRF) पथक तैनात करण्यात आले आहे..Thane News: अधिकारी इतके निर्लज्ज आहेत का? ठाणे पालिकेच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाचे ताशेरे.हवामान विभागाने मुंबईसह उपनगर भागात मुसळधार पावसाचा अलर्ट जारी केला आहे. यामुळे नागरिकांनी गरज असेल तरच घराबाहेर पडा, असे आवाहन प्रशासनाकडून केले जात आहे. कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याचा सल्ला देण्यात आला असून अनेक शाळांनाही सुट्टी देण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक लहान मुले तसेच काही तरुण पावसात भिजत आहेत. अशातच काही तरुणांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये तरुण पाण्याने भरलेल्या रस्त्यांवर ढोल वाजवत नाचत-गात आहेत. तसेच पावसाचा मनसोक्त आनंद घेत असल्याचे दिसत आहे..वीजपुरवठा विस्कळीतसततचा पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांमुळे वीज वितरण प्रणालीमध्ये बिघाड झाल्याने वीजपुरवठा विस्कळीत झाला. अनेक भागांत इंटरनेट आणि मोबाइल नेटवर्क सेवाही खंडित झाल्या, ज्यामुळे 'वर्क फ्रॉम होम' करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची गैरसोय होत असल्याची माहिती आहे..Mumbai: राजभवनात कोल्हापुरातील २६ वर्षीय जवानाने संपवलं आयुष्य, रायफलमधून झाडून घेतली गोळी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.