मुंबई

Mumbai Rain: आपदा मे अवसर! पुराच्या पाण्यात वॉटर पार्कसारखा एन्जॉय, नालासोपाऱ्यातला व्हिडिओ व्हायरल

Youth Dance in Flooded Streets: काही मुलं पावसाचा आनंद घेत पाण्याने भरलेल्या रस्त्यांवर ढोलच्या तालावर नाचत असल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.
Youth Dance in Flooded Streets

Youth Dance in Flooded Streets

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईसह उपनगरात पावसाच्या धारा कोसळत आहेत. यामुळे अनेक भागात पाणी साचले असून रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीवर फटका बसत आहे. एकीकडे मुसळधार पावसामुळे पाणी साचले असून जनजीवन विस्कळीत झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. तर दुसरीकडे काही मुलं पावसाचा मनसोक्त आनंद घेत पाण्याने भरलेल्या रस्त्यांवर ढोलच्या तालावर नाचताना दिसत आहे. या प्रकारचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

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