नांदेड

Sukhbir Singh Badal: पंजाबच्या माजी उपमुख्यमंत्र्यांवर नांदेडमध्ये जीवघेणा हल्ला; देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया समोर, नेमकं काय घडलं?

Sukhbir Singh Badal Attack News Update: पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर हल्ला झाला. त्यांना एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
Sukhbir Singh Badal Attack

Sukhbir Singh Badal Attack

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

शिरोमणी अकाली दलाचे ज्येष्ठ नेते आणि पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर गुरुवारी नांदेड शहराबाहेरील माता साहिब गुरुद्वाराजवळ एका निहंग शीखाने हल्ला केल्याची घटना समोर आली आहे. या हल्ल्यात त्यांच्या सुरक्षेतील एक पोलीस अधिकारीही जखमी झाला आहे. बादल यांना उपचारासाठी एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. यापूर्वी सकाळी त्यांनी आपल्या कुटुंबासह तख्त श्री पटना साहिबला भेट दिली होती. या घटनेनंतर आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

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