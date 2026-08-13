Sukhbir Singh Badal: पंजाबच्या माजी उपमुख्यमंत्र्यांवर नांदेडमध्ये जीवघेणा हल्ला; देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया समोर, नेमकं काय घडलं?

शिरोमणी अकाली दलाचे ज्येष्ठ नेते आणि पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर गुरुवारी नांदेड शहराबाहेरील माता साहिब गुरुद्वाराजवळ एका निहंग शीखाने हल्ला केल्याची घटना समोर आली आहे. या हल्ल्यात त्यांच्या सुरक्षेतील एक पोलीस अधिकारीही जखमी झाला आहे. बादल यांना उपचारासाठी एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. यापूर्वी सकाळी त्यांनी आपल्या कुटुंबासह तख्त श्री पटना साहिबला भेट दिली होती. या घटनेनंतर आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे..मिळालेल्या वृत्तानुसार, सुखबीर सिंग बादल आणि त्यांचे कुटुंब गुरुद्वारा माता साहिब कौर येथे दर्शनासाठी गेले होते. याच दरम्यान एका निहंगाने त्यांच्यावर कृपाणाने हल्ला केला. या हल्ल्यात बादल यांच्या डाव्या हाताला दुखापत झाली. त्यांच्या जखमा किंवा सध्याच्या वैद्यकीय अहवालांविषयी अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. हल्ल्यामागील हेतूदेखील अस्पष्ट आहे. पोलिसांनी हल्लेखोरांचा शोध सुरू केला आहे. एका व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात आले असून त्याची चौकशी सुरू आहे..Pet Lovers साठी महत्त्वाची बातमी! कुत्रा-मांजर पाळता? तर आधी परवाना घ्या; लायसन्स सक्तीचे; नियम मोडल्यास काय होणार?.हल्ल्याच्या वेळी बादल यांच्यासोबत त्यांच्या पत्नी आणि अकाली दलाच्या खासदार हरसिमरत कौर बादल होत्या. हल्ल्याच्या एका व्हिडिओमध्ये बादल उजव्या हाताला भगवे कापड गुंडाळून चालताना दिसत होते. सूत्रांनुसार, हल्लेखोराने सुखबीर सिंग बादल यांच्या पोटात चाकूने वार करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. या हल्ल्यानंतर बादल यांच्या हाताला टाके पडले. यानंतर देवेंद्र फडवीसांना याबाबत माहिती दिली आहे..नांदेडमध्ये पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि शिरोमणी अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नांदेडच्या पोलीस अधीक्षकांकडून माहिती घेतली. आरोपीला तात्काळ अटक करण्यात आली आहे. या हल्ल्यामागील हेतूचा तपास करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. सुखबीर सिंग बादल यांची प्रकृती स्थिर आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली आहे..Jharkhand Naxal-Free Push: झारखंड नक्षलमुक्तीकडे मोठे पाऊल; चाईबासाही नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांच्या यादीतून बाहेर.यापूर्वी ४ डिसेंबर २०२४ रोजी, पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिराबाहेर झालेल्या एका जीवघेण्या हल्ल्यातून थोडक्यात बचावले. ते जखमी झाले नाहीत आणि हल्लेखोराला तात्काळ ताब्यात घेऊन घटनास्थळीच अटक करण्यात आली. सुवर्ण मंदिरात 'सेवादार' म्हणून कार्यरत असताना बादल यांच्यावर हल्ला झाला होता. २००७ ते २०१७ या काळात पंजाबमध्ये पक्षाच्या राजवटीत झालेल्या चुकांबद्दल अकाळ तख्तने त्यांना आणि अकाली दलाच्या इतर अनेक नेत्यांना 'तनखा' (धार्मिक शिक्षा) दिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.