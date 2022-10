समाजात जीवन जगताना आज प्रत्येक महिला प्रत्येक क्षेत्रात अग्रेसर आहे. नवरात्रीच्या या नऊ दिवसांमध्ये आम्ही अशाच काही महिलांची महती सांगणार आहोत. आज आपण अशा महिलेबद्दल जाणून घेणार आहोत ज्या एक उत्तम फ्रेंच राजकारणी आहेच सोबतच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे पहिल्या महिला व्यवस्थापकीय संचालक सुद्धा होत्या. हो, क्रिस्टीन लगार्डे असं त्याचं नाव. फ्रान्सच्या माजी वित्तमंत्री असलेल्या क्रिस्टीन मॅडले यांचा प्रवास खुप संघर्षमय होता. (Christine Lagarde became the first woman to hold the position of Managing Director of the IMF)

क्रिस्टीन लगार्ड यांचा जन्म १ जानेवारी १९५६ रोजी पॅरिसमध्ये वंशपरंपरागत असलेल्या कुलीन कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील इंग्रजीचे प्राध्यापक होते तर आई फ्रेंच साहित्य आणि लॅटिनची शिक्षका होती. वडिलांच्या मृत्यूनंतर वयाच्या सतराव्या वर्षी क्रिस्टीनला अमेरिकेच्या हॉल्टन आर्म्स स्कूलमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती मिळाली.

वॉटरगेट घोटाळ्याच्या कठीण काळात कॉंग्रेस महिला कोहेन फ्रेंच भाषिक मतदारांशी संवाद साधण्यास अमेरिकेत तर क्रिस्टीन लगार्ड यांनी कॅपिटलमध्ये काम केले. त्या क्षणापासूनच त्यांची राजकीय कारकीर्द सुरू झाली. आपल्या मायदेशी परत आल्यावर तिने लॉ युनिव्हर्सिटीच्या वेस्टर्न पॅरिस विद्यापीठात प्रवेश केला. आणि तिला आयस-एन-प्रोव्हन्समधील राजकीय अभ्यास संस्थेतून पदव्युत्तर पदवी मिळाली आणि नंतर ती पुढे तीच या संस्थेच्या संचालक मंडळाची सदस्य झाली.

कायद्याची पदवी घेतल्यास क्रिस्टीन लगार्ड यांना अमेरिकन लॉ फर्म बेकर आणि मॅकेन्झी या पॅरिस शाखेत नोकरी मिळाली. कठोर परिश्रम आणि समर्पणातून क्रिस्टीन पाच वर्षांत या कंपनीची भागीदार आणि पश्चिम युरोपचा प्रमुख बनल्या. समोर 1999. मध्ये त्या नामांकित कायदेशीर संस्थेच्या प्रमुख म्हणून काम करणाऱ्या पहिली महिला ठरली. त्यांच्या नेतृत्वात बेकर आणि मॅकेन्झीची वार्षिक उलाढाल जवळपास १ अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेली.

2005 मध्ये फ्रान्सचे पंतप्रधान जीन-पियरे राफेरिन यांनी क्रिस्टीन लगार्ड यांना अमेरिकेतून परतण्यासाठी आणि राजकारणामध्ये भाग घेण्यास राजी केले. त्याच वर्षी तिला फ्रान्सच्या विदेश व्यापार मंत्री पदाची ऑफर देण्यात आली. 2007 मध्ये, त्यांनी कृषी आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री म्हणून सुद्धा काम केले आणि एका वर्षा नंतर त्यांनी अर्थव्यवस्था, वित्त आणि उद्योग मंत्रालयाचे खाते सांभाळले. 2008 मध्ये, त्यांनी युरोपियन युनियनच्या अर्थव्यवस्था आणि वित्त मंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारली. एवढंच काय तर युरोपियन युनियनच्या सर्वोत्तम अर्थमंत्रीची पदवी सुद्धा मिळाली.

सुरुवातीला फ्रेंच सहकाऱ्यांना क्रिस्टीनच्या अमेरिकन डायरेक्टपणा आणि कुटिलपणाची सवय लागणार नव्हती. आयएमएफचे तत्कालीन प्रमुख डॉमिनिक स्ट्रॉस-कान यांनी तिला एक अपात्र व्यक्ती म्हटले. पण आयएमएफच्या पदावरुन डोमिनिक स्ट्रॉस-कान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे नेतृत्व करण्याची इच्छा जाहीर केली. लगार्डे यांच्या हेतूला सर्व मोठ्या आर्थिक शक्तींनी पाठिंबा दर्शविला.

व्यावसायिकाने तालीवर फौजदारी दुर्लक्ष केल्याचे सर्व आरोप असूनही क्रिस्टीन यांनी ठामपणे आपले पद सांभाळले. २०११ मध्ये, संचालक मंडळाने त्यांना त्याच पदावर पुन्हा निवडले.

लगार्ड 2011 मध्ये विश्व संस्थेच्या प्रमुख बनल्या. त्या आईएमएफच्या प्रमुख बनणाऱ्या पहिल्या महिला होत्या. या दरम्यान त्यानी खुप वित्तीय संकटाचा सामना करत महत्त्वपुर्ण भुमिका निभवली. आयएमएफ ही एक संयुक्त राष्ट्रांची सामाजिक संस्था आहे जी राज्यांमधील चलन संबंधांवर नियंत्रण ठेवते. आयएमएफ दिवाळखोर देशांना कर्जही पुरवते.

लगार्ड भारतात तेव्हा चर्चेत आल्या होत्या जेव्हा देशातील आठ वर्षाच्या मुलीवरील बलात्काराची घटना घृणास्पद असल्याचं सांगत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना महिला अत्याचाराकडे लक्ष देण्यास सांगितले होते. लगार्ड यांचा जगभरात चाहता वर्ग आहे. जगभरातील सर्वात जास्त पॉवरफुल महिलेच्या यादीत पहिल्या १० मध्ये त्यांचे नाव आहे.