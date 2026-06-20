Amit Shah Kolhapur Speech : अमित शहांकडून कोल्हापुरात उद्धव ठाकरेंना अप्रत्यक्ष टोला; एकनाथ शिंदेंचा उल्लेख थेट ‘शिवसेना प्रमुख’ म्हणून उल्लेख

Amit Shah on Eknath Shinde : कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा उल्लेख "शिवसेना प्रमुख" असा करत उद्धव ठाकरे यांना अप्रत्यक्षपणे डिवचल्याची चर्चा रंगली आहे. शाह यांच्या या वक्तव्यानंतर उपस्थितांमध्येही एकच कुजबुज सुरू झाली..श्री अंबाबाई मंदिर विकास आराखड्याच्या शुभारंभ कार्यक्रमात उपस्थित मान्यवरांचा उल्लेख करताना अमित शाह यांनी "शिवसेना प्रमुख आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे" असा उल्लेख केला. त्यानंतर क्षणभर थांबत आणि हसत त्यांनी, "पूर्वी शिंदे गट म्हणावे लागायचे, पण आता काही गट उरलेला नाही. आता एकच शिवसेना आहे आणि ती पूर्णपणे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आहे," असे वक्तव्य केले..अमित शाह यांच्या या विधानाकडे केवळ शिंदे यांचे कौतुक म्हणून नव्हे, तर शिवसेनेच्या नेतृत्वावरून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांना दिलेला अप्रत्यक्ष टोला म्हणून पाहिले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावण्या आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर शिंदे गटाला शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह मिळाले असले, तरी ठाकरे गटाकडून सातत्याने या निर्णयावर टीका केली जात आहे..अशा परिस्थितीत अमित शाह यांनी सार्वजनिक मंचकावर एकनाथ शिंदे यांचा उल्लेख थेट "शिवसेना प्रमुख" असा केला, "आता गट राहिलेला नाही" असे स्पष्टपणे सांगितल्याने त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना अप्रत्यक्षपणे लक्ष्य केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. शाह यांच्या या वक्तव्यानंतर सभास्थळी उपस्थित असलेल्या अनेकांच्या भुवया उंचावल्या, तर शिंदे समर्थकांकडून जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट झाला..श्री अंबाबाई मंदिर विकास आराखड्याच्या शुभारंभप्रसंगी अमित शाह म्हणाले, सुमारे २८ हजार ५८ चौरस मीटर क्षेत्रावर उभारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पात ४१ लहान-मोठ्या मंदिरांचे संवर्धन करण्यात येणार आहे. तसेच एआय-आधारित सुरक्षा व्यवस्था, एलईडी प्रकाशयोजना, हेरिटेज वॉल, लाईट अँड साऊंड शो, बहुउद्देशीय सभागृह, अन्नछत्र आणि अन्य सुविधा उभारून संपूर्ण परिसर आदर्श तीर्थक्षेत्र म्हणून विकसित केला जाणार आहे..Amit Shah Fitness Routine : गृहमंत्री शहा एक दिवस कोल्हापुरात पण फिटनेससाठी विशेष तयारी, दिल्लीतून आले आचारी; व्यायामशाळेतून ट्रेडमिल, डंबेल्सही मागवले."इतिहास आणि संस्कृती जपण्यासाठी १,५०० कोटी रुपये ही मोठी रक्कम नाही," असे सांगत शाह यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राज्य सरकारचे अभिनंदन केले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या १२ वर्षांत अयोध्येतील राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर, केदारनाथ, बद्रीनाथ आणि सोमनाथ मंदिरांच्या विकासाची कामे झाल्याचा उल्लेख करत, आता अंबाबाई मंदिर कॉरिडॉरच्या माध्यमातून "विकासही आणि वारसाही" ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवली जात असल्याचे अमित शाह यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.