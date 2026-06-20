कोल्हापूर

Amit Shah Kolhapur Speech : अमित शहांकडून कोल्हापुरात उद्धव ठाकरेंना अप्रत्यक्ष टोला; एकनाथ शिंदेंचा उल्लेख थेट ‘शिवसेना प्रमुख’ म्हणून उल्लेख

Shiv Sena Chief Eknath Shinde : कोल्हापूर दौऱ्यादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एकनाथ शिंदेंचा थेट ‘शिवसेना प्रमुख’ असा उल्लेख केला. या वक्तव्याकडे उद्धव ठाकरेंना अप्रत्यक्ष टोला म्हणून पाहिले जात असून राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.
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Amit Shah Kolhapur Speech eknath shinde in kolhapur

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Amit Shah on Eknath Shinde : कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा उल्लेख "शिवसेना प्रमुख" असा करत उद्धव ठाकरे यांना अप्रत्यक्षपणे डिवचल्याची चर्चा रंगली आहे. शाह यांच्या या वक्तव्यानंतर उपस्थितांमध्येही एकच कुजबुज सुरू झाली.

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