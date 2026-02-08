कोल्हापूर

Mahadevrao Mahadik : आप्पा महाडिक पुन्हा महापालिका राजकारणात! महापौर रुपाराणी निकम यांनी घेतली भेट, अनेक किस्सांची आठवण

Kolhapur municipal politics news : आप्पा महाडिक पुन्हा महापालिका राजकारणात सक्रिय झाले असून महापौर रुपाराणी निकम यांनी त्यांची भेट घेतली. यावेळी अनेक राजकीय किस्से रंगले.
meeting between Appa Mahadik and Mayor Ruparani Nikam

Sandeep Shirguppe
Kolhapur mayor latest news : नूतन महापौर रूपाराणी निकम यांचा पहिलाच दिवस व्यस्त राहिला. आनंद, दुःखासह पक्षाचेही काम त्यांनी दिवसभरात केले. सायंकाळी ‘त्यागमूर्ती’ रमाबाई आंबेडकर यांच्या जाहीर कार्यक्रमालाही हजेरी लावली. उद्याचे नियोजनही त्यांच्याकडून आजच झाले. नियोजनबद्ध कार्यक्रमाला त्यांनी पहिल्याच दिवशी सुरुवात केली.

