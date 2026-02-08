Mahadevrao Mahadik : आप्पा महाडिक पुन्हा महापालिका राजकारणात! महापौर रुपाराणी निकम यांनी घेतली भेट, अनेक किस्सांची आठवण

Kolhapur mayor latest news : नूतन महापौर रूपाराणी निकम यांचा पहिलाच दिवस व्यस्त राहिला. आनंद, दुःखासह पक्षाचेही काम त्यांनी दिवसभरात केले. सायंकाळी ‘त्यागमूर्ती’ रमाबाई आंबेडकर यांच्या जाहीर कार्यक्रमालाही हजेरी लावली. उद्याचे नियोजनही त्यांच्याकडून आजच झाले. नियोजनबद्ध कार्यक्रमाला त्यांनी पहिल्याच दिवशी सुरुवात केली..महापौर निकम यांनी आज सकाळी माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांची छत्रपती राजाराम कारखान्यावर भेट घेतली. या ठिकाणी तुम्ही ‘कॅपेबल’ आहातच; पण आमचा संग्राम ३३ वर्षे सोबत आहे. त्याने आजपर्यंत काही मागितले नाही. त्यामुळेही तुम्हाला महापौरपद मिळाले असल्याचे सांगून महाडिक यांनी अनेक किस्से सांगितले..महाडिक यांनी अनेक किस्से सांगितले. यावेळी खासदार धनंजय महाडिक आणि पती संग्रामसिंह निकम होते. येथील भेटीनंतर महापौर निकम यांनी भाजपचे निष्ठांवत प्र. द. गणपुले यांच्या निधनामुळे त्यांच्या घरी जाऊन कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. येथून पुढे त्यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीतील पाचगाव, मोरेवाडी, आर. के. नगर परिसरातील केंद्रावर भेटी देऊन भाजपच्या उमेदवारांना प्रोत्साहित केले. दुपारी शाहू मिल चौकात झालेल्या अपघातात महापालिकेचे निवृत्त कर्मचारी ठार झाले..Kolhapur ZP : महाडिक नावाची जादू! जिल्हा परिषदेत भाजपचा पहिला अध्यक्ष होण्याचा इतिहास घडला.त्यामुळे तातडीने महापौर निकम यांनी सीपीआरमध्ये धाव घेतली. त्यांच्या कुटुंबीयांसह, मित्र मंडळींशी चर्चा करून आवश्यक ती मदत देण्यासाठी तत्परता दाखविली. यानंतर त्यांनी घरीच सर्वांच्या शुभेच्छा स्वीकारल्या. यानंतर घराशेजारीच असलेल्या ‘त्यागमूर्ती’ रमाई आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या पहिल्या जाहीर कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली. याचवेळी त्यांनी उद्याच्या कार्यक्रमाची रुपरेषा आखून घेतली. रात्रीही त्यांच्या घरी शुभेच्छा देण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.