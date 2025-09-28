Kolhapur Army Jawan : सुटीवर आलेल्या जवानाचे पत्नीसोबत भांडण, रागाच्या भरात केलं भलतचं; खरं कारण आलं समोर...

घटना – सुट्टीवर घरी आलेल्या सचिन विलास सुतार (३९, रा. येळाणे, ता. शाहूवाडी) यांचे पत्नीसोबत वाद झाल्याने त्यांनी पत्नी प्रियांका सुतार (३१) यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली.जखमी – रागाच्या भरात कुकरचे झाकण डोक्यात मारल्याने प्रियांका सुतार जखमी झाल्या.कायदेशीर कारवाई – या प्रकरणी सचिन सुतार यांच्यावर शाहूवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..Kolhapur Family Dispute News : सुटीवर घरी आलेल्या जवानाचे पत्नीसोबत कडाक्याचे भांडण झाले. रागाच्या भरात त्याने कुकरचे झाकण डोक्यात मारल्याने पत्नी प्रियांका सुतार (वय ३१) या जखमी झाल्या. शुक्रवारी दुपारी झालेल्या मारहाणप्रकरणी सचिन विलास सुतार (वय ३९, रा. येळाणे, ता. शाहूवाडी) याच्यावर शाहूवाडी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. .सचिन सुतार सुटीनिमित्त गावी आले आहेत. शुक्रवारी दुपारी किरकोळ कारणावरून वाद विकोपाला गेला. पत्नीने मोठ्या आवाजात प्रत्युत्तर दिल्याच्या रागातून सचिन यांनी लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. कुकरचे झाकण प्रियांकाच्या डोक्यात मारल्याने त्या जखमी झाल्या..इचलकरंजीत दोघांवर कोयत्याने हल्लाशहरातील मध्यवर्ती महात्मा गांधी पुतळा चौकात आज दुपारी भरदिवसा कोयता आणि चाकूने जीवघेणा हल्ला करून दोन जणांना गंभीर जखमी करण्यात आले. मुलीची छेड काढल्याच्या प्रकारावरून झालेल्या वादातून ही धक्कादायक घटना घडली.या हल्ल्यात निखिल शंकर पाटील (वय ३४) आणि सचिन अण्णासाहेब कोतमिरे (दोघे रा. मंगळवार पेठ, इचलकरंजी) हे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर शहरातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. शुक्रवारी (ता. २६) रात्री एका तरुणाने मुलीची छेड काढल्याने सचिन कोतमिरे याने त्याला जाब विचारला होता..याच रागातून आज दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास कोतमिरे हा महात्मा गांधी चौकातील सहवास कट्ट्यावर बसला असताना दोन हल्लेखोरांनी अचानक कोयता आणि चाकूने वार केला. यावेळी त्याच्यासोबत बसलेला निखिल पाटील हा मध्ये पडल्याने हल्लेखोरांनी त्याच्या डोक्यावर व हातावरही वार केले. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या दोघांना पाहून परिसरात खळबळ उडाली..Kolhapur Shocking News : गटारीत बुडणाऱ्या छोट्या भावाला, वाचविताना मोठ्या भावाचा मृत्यू; कोल्हापुरातील घटनेने खळबळ.FAQप्र.१: घटना कुठे घडली?उ. – येळाणे, ता. शाहूवाडी (कोल्हापूर जिल्हा).प्र.२: आरोपी कोण आहे?उ. – सचिन विलास सुतार, वय ३९, सुट्टीवर घरी आलेले जवान.प्र.३: पीडित कोण आहे?उ. – पत्नी प्रियांका सुतार, वय ३१.प्र.४: जखम कशी झाली?उ. – रागाच्या भरात कुकरचे झाकण डोक्यात मारल्यामुळे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.