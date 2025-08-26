कोल्हापूर

Mahadevrao Mahadik : आप्पा महाडिकांनी दहीहंडी कार्यक्रमात आबिटकर, नरकेंशी केल्या कानगोष्टी; गोकुळ’ च्या राजकारणाला फुटणार उकळी, सतेज पाटलांचे काय?

Minister Prakashrao Abitkar : पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार चंद्रदीप नरके यांच्याशी महादेवराव महाडिक यांच्या रंगलेल्या कानगोष्टी आणि या कार्यक्रमाला मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी साधलेली वेळ यावरून कोल्हापूर जिल्ह्याचे राजकारण तापणार आहे.
Mahadevrao Mahadik
Mahadevrao Mahadikesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Kolhapur Politics : धनंजय महाडिक युवाशक्तीच्या वतीने काल झालेल्या दहीहंडी कार्यक्रमात माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्याकडून ‘गोकुळ’च्या जोडण्या लावण्यात आल्या. याच कार्यक्रमात खासदार धनंजय महाडिक यांनी, विरोधकांनी गेल्यावेळी ‘गोकुळ’ची सत्ता अपप्रचार करून मिळवल्याचे सांगतानाच आता हे मैदान मारायचेच म्हणून दिलेला इशारा, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार चंद्रदीप नरके यांच्याशी महादेवराव महाडिक यांच्या रंगलेल्या कानगोष्टी आणि या कार्यक्रमाला मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी साधलेली वेळ पाहता ‘गोकुळ’ च्या राजकारणाला आतापासूनच रंग चढल्याचे बोलले जाते.

Loading content, please wait...
Kolhapur
satej patil
Dhananjay Mahadik
Hasan Mushrif
political leader
amal mahadik
Political Controversy
political news kolhapur
shaumika mahadik
Munna Mahadik
kolhapur city
Prakashrao Abitkar
Mahadevrao Mahadik

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com