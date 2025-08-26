Mahadevrao Mahadik : आप्पा महाडिकांनी दहीहंडी कार्यक्रमात आबिटकर, नरकेंशी केल्या कानगोष्टी; गोकुळ’ च्या राजकारणाला फुटणार उकळी, सतेज पाटलांचे काय?

Kolhapur Politics : धनंजय महाडिक युवाशक्तीच्या वतीने काल झालेल्या दहीहंडी कार्यक्रमात माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्याकडून ‘गोकुळ’च्या जोडण्या लावण्यात आल्या. याच कार्यक्रमात खासदार धनंजय महाडिक यांनी, विरोधकांनी गेल्यावेळी ‘गोकुळ’ची सत्ता अपप्रचार करून मिळवल्याचे सांगतानाच आता हे मैदान मारायचेच म्हणून दिलेला इशारा, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार चंद्रदीप नरके यांच्याशी महादेवराव महाडिक यांच्या रंगलेल्या कानगोष्टी आणि या कार्यक्रमाला मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी साधलेली वेळ पाहता ‘गोकुळ’ च्या राजकारणाला आतापासूनच रंग चढल्याचे बोलले जाते..चार वर्षांपूर्वी ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील, मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्वतंत्र पॅनेल उभारले. त्याला पालकमंत्री आबिटकर, आमदार नरके, डॉ. विनय कोरे, माजी आमदार के. पी. पाटील यांच्यासह सर्व महाडिक विरोधकांनी साथ दिली. त्यानंतर राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलली आणि त्याचे पडसाद ‘गोकुळ’मध्येही उमटले. त्यातून काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील हे सध्याच्या घडीला एकाकी पडल्याचे चित्र आहे. त्यात दिवंगत आमदार पी. एन. पाटील यांचे पुत्र राहुल व राजेश यांच्या राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षातील प्रवेशावरून श्री. मुश्रीफ यांच्याकडून सतेज पाटील यांना सातत्याने डिवचले जात आहे..Kolhapur Dahihandi: ‘नृसिंह गोविंदा’ तीन लाखांचे मानकरी; सात मनोरे रचून फोडली धनंजय महाडिक युवा शक्तीची दहीहंडी.गेली चार वर्षे संघाच्या कारभारावर टीका करणाऱ्या संचालिका शौमिका महाडिक यांनीही आपली भूमिका बदलल्याचे दिसते. संघाच्या तालुकानिहाय होणाऱ्या संपर्क सभांतील त्यांची उपस्थिती बरेच काही सांगून जाते. अशातच मुश्रीफ यांनी शौमिका महाडिक या आता संघाच्या विरोधात नसतील, असे वक्तव्य केले, त्याला सौ. महाडिक यांच्याकडून प्रत्युत्तर दिले गेले. पण, कालच्या दहीहंडीच्या कार्यक्रमात अन्य निवडणुकीपेक्षा ‘गोकुळ’वरच जास्त चर्चा झाली. खासदार महाडिक यांनी मुश्रीफ हे व्यासपीठावर नसताना संघातील वासाच्या दुधावर भाष्य केले, तर मुश्रीफ यांनी माजी आमदार महादेवराव महाडिक या कार्यक्रमातून निघून गेल्यानंतर व्यासपीठावर लावलेली हजेरी चर्चेचा विषय ठरली..विधानसभेची किनार‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांनी महाडिक यांच्या विरोधात मोट बांधली. त्याला सर्वांनीच साथ दिली. पण, आठ महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ‘गोकुळ’मध्ये श्री. पाटील यांना ज्यांनी साथ दिली, त्यात पालकमंत्री आबिटकर, नरके, माजी आमदार राजेश पाटील, माजी खासदार संजय मंडलिक यांच्याच विरोधात रान उठवले.या सर्वांना ‘गोकुळ’ पेक्षा आपली आमदारकी, खासदारकी महत्त्वाची आहे. पालकमंत्री आबिटकर यांच्या विरोधात लढलेले माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी सहा महिन्यांतच पक्ष बदलला. त्यामुळे ‘गोकुळ’च्या आगामी निवडणुकीला लोकसभेसह विधानसभा निवडणुकीची किनार असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.