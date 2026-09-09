कोल्हापूर

Gokul Dudh Election Date : ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला? ऑक्टोबर महिन्यात मतदान, मतमोजणी होणार

Kolhapur Gokul Dudh Election : पश्चिम महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या ‘गोकुळ’च्या पंचवार्षिक निवडणुकीसंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. संभाव्य निवडणूक कार्यक्रमानुसार १५ सप्टेंबरपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात होण्याची शक्यता
Gokul Dudh Election Date

Gokul Dudh Election Date

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gokul Election Kolhapur : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ ‘गोकुळ’च्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा संभाव्य कार्यक्रम निश्चित झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, १५ सप्टेंबरपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. तर १८ ऑक्टोबर रोजी २५ जागांसाठी मतदान आणि १९ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होण्याची शक्यता आहे.

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