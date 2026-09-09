Gokul Dudh Election Date : ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला? ऑक्टोबर महिन्यात मतदान, मतमोजणी होणार

Gokul Election Kolhapur : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ ‘गोकुळ’च्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा संभाव्य कार्यक्रम निश्चित झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, १५ सप्टेंबरपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. तर १८ ऑक्टोबर रोजी २५ जागांसाठी मतदान आणि १९ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होण्याची शक्यता आहे..मात्र, या निवडणूक कार्यक्रमाची अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. निवडणुकीसंदर्भात अधिकृत माहिती देण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी मौसमी चौगुले यांनी आज बुधवार, ९ सप्टेंबर रोजी दुपारी ४ वाजता पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे. या पत्रकार परिषदेत निवडणूक कार्यक्रमाची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, निवडणूक निर्णय अधिकारी मौसमी चौगुले आणि जिल्हा सहकार निवडणूक अधिकारी देविदास मिसाळ यांनी तयार केलेल्या संभाव्य निवडणूक कार्यक्रमास राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव अशोकराव गाडे यांनी मंगळवारी मंजुरी दिल्याची माहिती आहे..संभाव्य कार्यक्रमानुसार १५ सप्टेंबरपासून उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यानंतर निवडणुकीतील विविध टप्पे पूर्ण करून १८ ऑक्टोबरला मतदान होणार असून, दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे १९ ऑक्टोबरला मतमोजणी होण्याची शक्यता आहे..Kolhapur Gokul Dudh Sangh Election 2026 : आदेश आला रे..! कोल्हापुरातील गोकुळ दूध संघाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू; ठराव दाखल तारीख जाहीर.गोकुळच्या निवडणुकीकडे पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राचे विशेष लक्ष लागले आहे. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रमाची अधिकृत घोषणा आणि त्यानंतर राजकीय तसेच सहकार क्षेत्रातील हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.