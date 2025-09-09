कोल्हापूर

Gokul Dudh Ice Cream : गोकुळ देणार अमूलला टक्कर! आता येणार बाजारात आईस्क्रीम, निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून नविद मुश्रीफांनी सभासदांना केलं खूष

Kolhapur Politics : गोकुळ लवकरच २० लाख लिटर दूध संकलनाचा टप्पा पार करणार असून, पुढील उद्दिष्ट २५ लाख लिटर ठेवण्यात आले आहे. तसेच, गोकुळ ब्रँडचे आईस्क्रीम लवकरच बाजारात उतरविण्याची घोषणा सभेत करण्यात आली.
Sandeep Shirguppe
Gokul Dudh Sangh Kolhapur : कोल्हापूर जिल्हा दूध संघ (गोकुळ) ची ६३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आज मोठ्या उत्साहात पार पडली. अध्यक्ष नवीद मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेस वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ व काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांची उपस्थिती राहिली. सुरुवातीपासूनच समर्थकांच्या जोरदार घोषणाबाजीत वातावरण तणावपूर्ण बनले होते.

