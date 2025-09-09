Gokul Dudh Ice Cream : गोकुळ देणार अमूलला टक्कर! आता येणार बाजारात आईस्क्रीम, निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून नविद मुश्रीफांनी सभासदांना केलं खूष

Gokul Dudh Sangh Kolhapur : कोल्हापूर जिल्हा दूध संघ (गोकुळ) ची ६३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आज मोठ्या उत्साहात पार पडली. अध्यक्ष नवीद मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेस वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ व काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांची उपस्थिती राहिली. सुरुवातीपासूनच समर्थकांच्या जोरदार घोषणाबाजीत वातावरण तणावपूर्ण बनले होते..यावेळी संघाचे अध्यक्ष नविद मुश्रीफ म्हणाले की, गोकुळ लवकरच २० लाख लिटर दूध संकलनाचा टप्पा पार करणार असून, पुढील उद्दिष्ट २५ लाख लिटर ठेवण्यात आले आहे. तसेच, गोकुळ ब्रँडचे आईस्क्रीम लवकरच बाजारात उतरविण्याची घोषणा सभेत करण्यात आली..संघाची उलाढाल मार्च २०२४ अखेर ३ हजार ६७० कोटी रुपये इतकी होती. मार्च २०२५ अखेर ही उलाढाल ३ हजार ९६६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजेच तब्बल २९६ कोटी रुपयांनी वाढ नोंदली आहे. संघाचे भाग भांडवल ७७ कोटी 98 लाख इतके झाले असून, यात १ कोटी ७४ लाखांची वाढ झाली आहे.संस्थेच्या मागणीसह जिल्ह्यातील नेत्यांच्या सूचनेनुसार आजपासून म्हैस वास दूधास १२ रुपये व गाय वास दूधास ८ रुपये इतका दर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला..Shoumika Mahadik : मागची ४ वर्षे गोकुळच्या वार्षिक सभेला शौमिका महाडिकांची खुर्ची कोपऱ्यात, यंदा मात्र थेट मध्यभागी; सभा वादळी....दूध दर फरकम्हैस दूध : सरासरी रु. २.४५ प्रति लिटरगाय दूध : सरासरी रु. १.४५ प्रति लिटरहीरकमहोत्सवी वर्षानिमित्त शेतकऱ्यांना २० पैसे जादा दर फरक मिळणार असून तो अंतिम हिशेबात समाविष्ट करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.