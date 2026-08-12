कोल्हापूर

Gokul Milk Sangh election : ‘गोकुळ’बाबत सर्कीट बेंचमध्ये मोठा निर्णय; अवसायनातील १९३ दूध संस्थांना मतदान अधिकार; हसन मुश्रीफ, सतेज पाटलांना थेट फायदा?

Gokul dairy election : ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीपूर्वी मोठी घडामोड; अवसायनातील १९३ दूध संस्थांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. आणखी काही संस्थांनाही मतदानाचा अधिकार मिळण्याची शक्यता असल्याने राजकीय समीकरणे बदलणार का?
Gokul Milk Sangh election kolhapur

Gokul Milk Sangh election kolhapur

esakal

Sandeep Shirguppe
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Gokul Milk Sangh election : ‘गोकुळ’ दूध संघाच्या सभासद दूध संस्थांना अवसायनात काढण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या अपिलावर कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे बुधवारी (ता. १२) सुनावणी पूर्ण झाली. यामध्ये १९३ दूध संस्थांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे या संस्थांच्या ठरावधारकांची संख्या वाढणार असून, त्याचा थेट फायदा कोणत्या गटाला होणार याबाबत येणारा काळ ठरवणार आहे.

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