Kolhapur Crime : इचलकरंजीच्या तरूणाचे अपहरण करून निर्घृण खून; कर्नाटक -महाराष्ट्र सीमेवरील ओढ्यात फेकला मृतदेह, खुनाचं कारण काय?

Ichalkaranji Crime News : (ऋषीकेश राऊत) मोटरसायकल रिपेअरचे कारण सांगत तरुणाचे अपहरण करून निर्घृण खून केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. अपहृत सुहास सतिश थोरात (वय 19, रा. भोनेमाळ, इचलकरंजी) याचा मृतदेह कर्नाटक–महाराष्ट्र सीमेवरील देवचंद कॉलेजच्या पाठीमागील ओढ्यात आढळून आला. या प्रकरणी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून तीन संशयित आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..सतिश बळीराम थोरात (वय ५०) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, शुक्रवारी (ता.०५) दुपारी ०३ वाजण्याच्या सुमारास संशयीत आरोपी ओंकार अमर शिंदे, ओंकार कुंभार (सर्व रा. लिगाडे मळा, इचलकरंजी) यांसह एक अल्पवयीन असे तिघेजण सुहास याला मोटरसायकल रिपेअर करायची आहे असा बहाणा करून जबरदस्तीने घेऊन गेले. मुलाच्या जीवितास धोका असल्याची भीती वाटल्याने त्याचे वडील सतीश थोरात यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली..दरम्यान,शोधमोहीम सुरू असताना आज पहाटे देवचंद कॉलेजच्या पाठीमागील ओढ्यात एका तरुणाचा मृतदेह आढळला. तो मृतदेह सुहास थोरात याचाच असल्याची खात्री पोलिसांनी केली. प्राथमिक तपासात हा खून असल्याचे स्पष्ट झाले असून शरीरावर मारहाणीचे व जबर दुखापतीच्या गंभीर खुणा आढळून आल्या आहेत..Kolhapur Circuit Bench : कोल्हापूरचे तत्कालीन एसपी महेंद्र पंडित यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश, २८० कोटींचा घोटाळा अन् चार्जशिट १२ कोटींची; कोर्टाने धरलं धारेवर.घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने पथके तयार करून आरोपींचा शोध सुरू केला. संशयित तीन आरोपींना ताब्यात घेतले असून अपहरणापासून खूनापर्यंतची सर्व श्रृंखला तपासात उघड झाली आहे. सुहासला कुठे नेण्यात आले, खून नेमका कशामुळे झाला, यात आणखी कोणी सामील आहे का? याचा तपास वेगाने सुरू आहे. सुहास थोरातचा निर्घृण खून उघडकीस येताच परिसरात खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.