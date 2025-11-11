Terror Attacks In India : भारत मातेवर दहशतवाद्यांनी ३२ वर्षांत तब्बल १४ वेळा हल्ला केला, देशातील स्फोटाच्या प्रमुख घटना अशा...

India 14 Major Terror Attacks : ‘‘लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या भीषण स्फोटावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवेदन जारी करताना सर्व शक्यतांचा विचार करून या स्फोटाची चौकशी केली जाईल आणि निष्कर्ष जनतेसमोर मांडला जाईल,’’ असे स्पष्ट केले. तसेच, अमित शहा यांनी रात्री घटनास्थळाची पाहणी केली. त्याचप्रमाणे राममनोहर लोहिया रुग्णालयात जाऊन जखमींची भेट घेऊन विचारपूसही केली. दरम्यान, मागच्या ३२ वर्षांत देशात अनेक दहशतवादी घटना घडल्या यामध्ये भारतमातेचे सुपूत्र शहीद झाले. काल घडलेल्या घटनेमुळे जुन्या आठवणींना पुन्हा जाग्या झाल्या आहेत..तत्काळ तपास करादिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही या लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटाची पोलिसांनी तत्काळ चौकशी करून सत्य समोर आणावे, अशी मागणी केली. केजरीवाल यांनी सोशल मीडिया एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले, की या स्फोटात अनेक लोकांचा जीव गेला आहे. केंद्र सरकार आणि पोलिसांनी तत्काळ चौकशी करून सत्य समोर आणावे. राजधानीच्या सुरक्षेत एवढी मोठी चूक कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केली जाऊ शकत नाही..१२ मार्च १९९३मुंबईतील साखळी बॉंबस्फोट. दहशतवादाची सगळ्यात भीषण घटना. २५७ ठार अन् १४०० जखमी१४ फेब्रुवारी १९९८तमिळनाडूत कोईम्बतूरमध्ये १२ ठिकाणी बॉंबस्फोट. ५८ मृत्युमुखी अन् २०० हून अधिक जखमी१४ फेब्रुवारी १९९८२९ ऑक्टोबर २००५तमिळनाडूत कोईम्बतूरमध्ये १२ ठिकाणी बॉंबस्फोट. ५८ मृत्युमुखी अन् २०० हून अधिक जखमी१४ फेब्रुवारी १९९८.३ मार्च २००६उत्तर प्रदेशात वाराणसी येथे संकटमोचन मंदिर आणि रेल्वेस्थानकात बॉंबस्फोट. २८ मृत्युमुखी. १०० हून अधिक जखमी११ जुलै २००६मुंबई ‘लोकल ट्रेन’मध्ये सायंकाळी सात ठिकाणी साखळी बॉम्बस्फोट. २०९ पेक्षा जास्त मृत्युमखी अन् सुमारे ७०० जखमी.१८ फेब्रुवारी २००७दिल्ली-लाहोरदरम्यान समझौता एक्सप्रेसमध्ये बाँबस्फोट; सुमारे ७० ठार (पाकिस्तानी नागरिकांचाही समावेश)१३ मे २००८राजस्थानात जयपूरमध्ये नऊ साखळी स्फोट. सुमारे ६३ जण ठार अन् २०० हून अधिक जखमी.२६ जुलै २००८गुजरातमध्ये अहमदाबाद २१ बाँबस्फोटांची साखळी. ५६ मृत आणि २०० हून अधिक जखमी२६ ते २९ नोव्हेंबर २००८ (२६/११)मुंबईत ‘सीएसटी’ रेल्वेस्थानक, ताज हॉटेलसह ठिकठिकाणी दहशतवाद्यांचे थेट आत्मघाती सशस्त्र हल्ले. सुमारे १७५ मृत्युमुखी अन् ३०० हून अधिक जखमी. सर्वांत भीषण थेट दहशतवादी हल्ला१३ फेब्रुवारी २०१०पुण्यातील जर्मन बेकरीमध्ये भीषण बॉंबस्फोट. १८ ठार. विदेशी नागरिकांसह अनेक जखमी.२१ फेब्रुवारी २०१३हैदराबादमध्ये दिलसुखनगरमध्ये दुहेरी स्फोट. १८ ठार अन् १३० नागरिक जखमी१ मे २०१४तमिळनाडूत चेन्नई रेल्वेस्थानकात गुवाहाटी-बंगळुरू एक्स्प्रेसमध्ये टाईमर बाँबस्फोट; एक महिला मृत, १४ जखमी७ मार्च २०१७काश्मीरमध्ये पुलवामा येथे ‘सीआरपीएफ’च्या जवानांच्या बसवर कारबॉम्बचा हल्ला; ४० जवान हुतात्मा२९ ऑक्टोबर २०२३केरळमधील कोचीमधील ख्रिस्ती धर्मीयांच्या सभेत दूरनियंत्रकाद्वारे स्फोट; ८ मृत्युमुखी, ५० हून अधिक जखमी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.