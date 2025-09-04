KDCC Bank Issues : केडीसीसीच्या शाखा म्हणजे 'बडा घर पोकळ वासा', परदेशात जाऊन अभ्यास करणाऱ्या संचालकांनी ग्राहकांच्या मानसिकतेचा अभ्यास करावा!

Cooperative Bank Problems Kolhapur : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी (केडीसीसी) बँकेने या आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) ठेवींमध्ये तब्बल १० हजार ६३४ कोटी ४१ लाखांचा टप्पा गाठत ऐतिहासिक विक्रम केला आहे. नफ्यातील शाखांची संख्या १९१ वर पोहोचल्याचा दावा बँकेने केला आहे. संचालक मंडळाच्या अहवालात आकडे चमकदार दिसत असले तरी प्रत्यक्ष शाखांमध्ये पाय ठेवणाऱ्या ग्राहकांना मात्र ‘बँकिंगच्या प्रगती’ऐवजी ‘अव्यवस्थेचा अनुभव’ घ्यावा लागत आहे..प्यायला पाणी नाही, बसायला बेंच नाही, शाखांमध्ये चांगले फर्निचर नाही, याशिवाय कर्मचाऱ्यांचा मोठा अभाव असून, अनेक कर्मचारी विना परवानगीच दांडी मारत आहेत. परदेशात जाऊन अभ्यास दौरा करणारे जिल्हा बँकेचे संचालक बँकेच्या शाखांची आणि ग्राहकांच्या मानसिकतेचा अभ्यास करावा लागणार आहे..जिल्हा बँकेच्या सभासदांची संख्या १३ हजार ८६७ वर पोहोचली आहे, भागभांडवल ३०७ कोटी २ लाखांवर कोटींवर गेले आहे. संचालक मंडळाने अत्यंत काटकसरीन कारभार करत बँकेला ऊर्जितावस्था दिल्याचा दावा केला जात आहे. प्रशासकीय असताना जिल्हा बँकेच्या २० शाखा नफ्यात होत्या आज १९१ शाखा नफ्यात आहेत. ही बाब निश्चितपणे चांगली आहे.प्रति कर्मचारी २ कोटी ७६ लाखा वरुन १६ कोटी ४ लाखांवर पोहोचला आहे. प्रति शाखा सरासरी २६ कोटींची असणारी उलाढाल आता ९४ कोटी ५४ लाखांवर पोहोचली आहे. यामध्ये ग्राहकांसह बँकेच्या प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचेही कौतुक करावे लागेल..जिल्हा बँकेची मुख्य इमारत, नवीन इमारत तसेच आणखी काही नियोजित इमारतींमध्ये शाखांची डागडुजी, ग्राहकसेवेसाठी लागणारी अत्यावश्यक सेवा, पिण्याचे पाणी, फर्निचर, ग्राहकांना बसण्याची सोय, उन्हाळ्यात फॅनची सोय, बँकेच्या दफ्तर सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक कपाट देण्याकडे बँकेचे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे..सुविधा महत्त्वाच्या, फक्त आकडे नाहीतवार्षिक अहवालातील आकडे मांडून समाधान मानणे पुरेसे नाही, तर ग्राहकांना थेट अनुभव मिळेल अशा सुविधा निर्माण करणे हीच खरी प्रगती आहे. शाखांमधील अव्यवस्था दूर करून आधुनिक, ग्राहकाभिमुख सुविधा निर्माण केल्याशिवाय बँकेच्या झगमगाटी आकड्यांना खरी सामाजिक किंमत मिळणार नसल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.