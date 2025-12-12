Kolhapur BJP Leader Poison : भाजप पदाधिकाऱ्याने घेतल विष, धक्कादायक कारण समोर; सर्वसामान्यांना २४ टक्के व्याजदराचे आमिष दाखवलं अन्..

Kolhapur BJP Leader Poison Incident : कोल्हापूर शहरातील फुलेवाडी परिसरात भिशीची रक्कम वेळेत परत देणे शक्य न झाल्याने भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस राजू मोरे यांनी विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली. गेल्या अनेक दिवसांपासून गुंतवणूकदारांकडून त्यांच्या पैशांच्या परताव्यासाठी तगादा लावला जात होता. वाढत्या दबावामुळे मोरे यांनी टोकाचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. सध्या त्यांच्यावर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..प्राथमिक माहितीनुसार, फुलेवाडीतील एका पतसंस्थेत मोरे हे गुंतवणूकदारांकडून भिशी गोळा करण्याचे काम पाहत होते. वर्षाला तब्बल २४ टक्के व्याजदराचे आमिष दाखवून या भिशीत अनेक नागरिकांनी गुंतवणूक केली होती. परिसरातील सर्वसामान्य लोकांनी मोठ्या प्रमाणात पैसे गुंतवले असल्याने परतावा वेळेत मिळावा, अशी मागणी ते मोरे यांच्याकडे सातत्याने करत होते..दरम्यान, भिशीची रक्कम परत देण्यात उशीर होत असल्याने गुंतवणूकदारांचा सूर अधिक आक्रमक झाला होता. सर्वांना ९ ऑक्टोबर रोजी पैसे देऊ, असा संदेश देत त्यांना कार्यालयाजवळ बोलावण्यात आले होते. मात्र ठरलेल्या दिवशी गुंतवणूकदारांची मोठी गर्दी झाल्यानंतर, तणावाच्या वातावरणात मोरे यांनी विष प्राशन केले..Ichalkaranji Crime News : “सूरज ढलता है, डुबता नहीं”, स्टेटस ठेवून १९ वर्षीय सुहासचा केला खून; नाजूक प्रकरणातून काटा काढल्याची चर्चा.गुरुवारी भिशी फुटणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर गुंतवणूकदारांनी संस्थेच्या कार्यालयाबाहेर मोठी गर्दी केली होती. रात्री साडेनऊच्या सुमारास २०० हून अधिक गुंतवणूकदार तेथे जमा झाल्याचे साक्षीदारांचे म्हणणे आहे. या भिशीत सुमारे आठ कोटी रुपयांची गुंतवणूक असल्याची प्राथमिक माहिती पुढे आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.