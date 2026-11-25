कोल्हापूर : रंकाळा टॉवर ते शालिनी पॅलेसपर्यंत रस्त्यालगत लाखोंचा खर्च करून उभारण्यात आलेल्या पदपथाचा वापर होत नसल्याने त्यावर आता दुचाकी पार्किंगचा विचार केला जात आहे. त्यासाठी नव्याने कॉँक्रिटचे काम करण्यासाठी अकरा लाखांच्या खर्चाचा घाट घातला आहे. निधीची कमतरता असताना एकदा केलेल्या खर्चावर नवीन खर्च करण्याचा अजब प्रकार महापालिका करणार आहे. अंबाई टॅंकजवळ फक्त पदपथ होता. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.तलावाच्या सभोवतीने नागरिकांना चालता यावे, यासाठी उर्वरित भागातही पदपथ तयार करण्याची संकल्पना राबवण्यात आली. त्यातून २६ लाखांच्या खर्चातून ठिकठिकाणी नवीन पदपथ तयार करण्यात आला. त्यातच रंकाळा टॉवर ते शालिनी पॅलेसपर्यंतच्या भागाचाही समावेश आहे. मुळात त्याच्या बाजूला रंकाळा चौपाटीचा भाग आहे. नागरिक तिथूनच रंकाळ्याचे सौंदर्य पहात चालत जात असतात. मग रस्त्यावर नवीन पदपथ करायची काय गरज होती?, असा प्रश्न या कामावेळी उपस्थित केला. पण, त्याकडे दुर्लक्ष करत अर्धवट काम करण्यात आले. त्यानंतर या पदपथाच्या पुढे रस्त्यावर दुचाकी, चारचाकी पार्किंग केले जाऊ लागल्याने वाहतुकीला अडथळा होऊ लागला..यातून या पदपथाची अनावश्यकता स्पष्ट झाली. त्याचे काम अर्धवट सोडण्यात आले. तो पदपथ काढायचा म्हटले, तर त्याखाली असलेल्या गटारीचे नुकसान होणार असल्याची अधिकाऱ्यांत चर्चा आहे. त्यामुळे आहे तसा वापर कसा करता येईल, याची चर्चा सुरू झाली. त्यातून रस्त्यावर होणाऱ्या पार्किंगऐवजी त्या पदपथावर दुचाकी पार्किंग करण्याची कल्पना मांडण्यात आली आहे. त्या पदपथाला रस्त्याकडील बाजूस काँक्रिट टाकून उतार (रॅम्प) करायचा व त्यावरून दुचाकी न्यायची, अशी कल्पना आहे. .ज्या भागात हा पदपथ तयार केला आहे, तिथे उतारासाठी अकरा लाख रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे. वर्दळीच्या रस्त्यावर पार्किंग! मुळात हे केले जात असताना त्या पदपथावर दुचाकीची दोन्ही चाके व्यवस्थित राहणार का? याची मोठी साशंकता आहे. त्यातून बेशिस्त पद्धतीने दुचाकी लावणे, तिथे उभी करता येत नाही म्हणून रस्त्यावर थांबवण्याचे प्रकार होणार नाहीत का? याचा विचार करण्याची गरज आहे. .Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.मुळात शहरात रस्त्यावरील पार्किंगची मोठी डोकेदुखी असताना या प्रचंड वर्दळीच्या रस्त्यावर पार्किंगचा प्रयत्न महापालिकेच्या धोरणाचीच खिल्ली उडवण्याचा प्रकार आहे. कामाची स्थिती रंकाळ्याभोवतीचा अपुरा पदपथ पूर्ण करण्यासाठी २६ लाखांचा निधी खर्च जवळपास तीनशे मीटरच्या टप्प्यासाठी पुन्हा ११ लाख खर्चाचा विचार त्यातून करणार काँक्रिटचा उतार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.