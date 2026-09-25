Gyanesh Kumar Petition : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत वाढ; थेट कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल, 'ते' 14 निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात

कोल्हापूर : दोन निवडणूक आयुक्तांचा आक्षेप असताना मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी १४ निर्णय घेतले त्यावर आक्षेप आहेत (Gyanesh Kumar Petition) तसेच एसआयआर प्रक्रियेद्वारे मतदारांची नावे वगळली असून, ती पुन्हा समाविष्ट करावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाखल झाली. केंद्रीय निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी, राज्य निवडणूक आयोगाला प्रतिवादी केले आहे..मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेल्या काही निर्णय व प्रशासकीय प्रक्रियांवर प्रश्न उपस्थित करत प्रथमेश गवाणकर, गौरव नाखरेकर, आदेश भाटकर, आणि स्मिताली नार्वेकर यांनी असीम सरोदे यांच्या मदतीने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. विविध निर्णय व प्रक्रियांबाबत किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदविल्याबाबत प्रकाशित वृत्ताचा हवाला याचिकेतून दिला आहे..Gyanesh Kumar Retirement : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार कधी निवृत्त होणार? उत्तराधिकारी म्हणून कोणाचे नाव चर्चेत?.याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे व पुन्हा समाविष्ट करणे, मतदार यादीचा डेटाबेस, अधिकाऱ्यांची कार्यपद्धती तसेच संबंधित सॉफ्टवेअर प्रक्रियांशी संबंधित हे आक्षेप आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार निवडणूक आयोगाचे सामूहिक पद्धतीने कामकाज झाले का? असा कायदेशीर प्रश्न याचिकेत उपस्थित केला आहे. जुलै २०२६ मध्ये फॉर्म ६ मध्ये केलेलेया बदलांवरही आक्षेप घेतला आहे. १४ कथित एकतर्फी प्रशासकीय आदेश व बदल रद्द करणे, महाराष्ट्रातील एसआयआर प्रक्रिया थांबविणे, वगळण्यात आलेल्या मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करणे, नव्याने व कायदेशीर पद्धतीने मतदार याद्या तयार करून मंजूर होईपर्यंत संबंधित राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुका स्थगित ठेवा..Gyanesh Kumar Impeachment : मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोग चालवण्याची तयारी! ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत वाढ? विरोधी पक्ष संसदेत मांडणार प्रस्ताव!.कथित अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायिक समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रीया आवले, ॲड. सकलेन मुजावर, ॲड. सुदर्शन केळगणे, ॲड. आर्या राजेभोसले, ॲड. तृप्ती गायकवाड, ॲड. प्रेरणा बनसोडे, ॲड. ऋषीकेश पळवदे आणि ॲड. सचिन बनाईत काम पाहत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.