Kolhapur Mayor : कोल्हापूरच्या महापौरपदी भाजपच्या रुपाराणी निकम, पण किती काळ? चंद्रकांतदादांनी केला मोठा खुलासा

Kolhapur Mayor BJP Ruparani Nikam Elected : येत्या 6 फेब्रुवारी रोजी कोल्हापूर महानगरपालिकेची विशेष सभा जिल्हाधिकारी आणि अमोल येडगे यांनी आमंत्रित केली आहे. यात निकम यांची अधिकृत निवड होणार आहे.
कोल्हापूरच्या महापौरपदासाठी भाजपकडून रुपाराणी निकम याचं नाव जाहीर करण्यात आलं आहे. उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांच्या नावाची घोषणा केली आहे. तर उपमाहापौरपदासाठी जनसुराज्य पक्षाच्या अक्षय जरग यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. खासदार धनंजय महाडिक, आमदार अमल महाडिक, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव, प्रदेश सचिव महेश जाधव, गटनेते मुरलीधर जाधव यांच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

