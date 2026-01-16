Kolhapur Municipal Corporation Results

Kolhapur Municipal Corporation Results

esakal

कोल्हापूर

Kolhapur Election Party Wise Winners : कोल्हापूर महानगरपालिका पक्षनिहाय विजयी उमेदवार लिस्ट, जाणून घ्या पक्षीय बलाबल

Kolhapur Corporator List : कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीतील पक्षनिहाय विजयी उमेदवारांची यादी जाहीर झाली असून कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळाल्या हे स्पष्ट झाले आहे.
Published on

Kolhapur Municipal Election Analysis : महापालिकेची सत्ता मिळवण्यासाठी विविध पक्ष, उमेदवार व कार्यकर्त्यांनी साम-दाम-दंड-भेदाचा पुरेपूर वापर केल्याने कोल्हापूर महापालिकेची ही निवडणूक कमालीची चुरशीची ठरली. मंत्री, आमदार, खासदारांसह अनेक दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या या निवडणुकीचा निकाल हाती आला आहे. पहिल्या टप्प्यातील निकाल हाती येऊ लागले असून अवघ्या तासाभरातच सत्तासमीकरणाचे चित्र बऱ्यापैकी स्पष्ट होत आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Bjp
election
Hasan Mushrif
BJP Corporator
KOLHAPUR CARPORATION
kolhapur city
shivsena
Kolhapur Corporation
Prakashrao Abitkar
Kolhapuri
Kolhapur Municipal Corporation