Kolhapur Zilla Parishad results : कोल्हापूर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निकाल कागल, शिरोळ, हातकणंगले, करवीर, पन्हाळ्यात विजयी चित्र स्पष्ट

Kolhapur Zilla Parishad : कोल्हापूर जिल्हा परिषद व तालुका पंचायत समिती निवडणुकांचे निकाल जाहीर होत असून जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांत विजय–पराभवाचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. काही ठिकाणी सत्तासमीकरणे कायम राहिली असून काही मतदारसंघांत बदल दिसून येत आहेत. गोकुळ शिरगाव तिन्ही काँग्रेस जागा विजयी झाल्या आहेत..कागल तालुकानानीबाई चिखली जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार सौ. शिवानी भोसले यांनी 2280 मतांनी विजय मिळवला आहे. या लढतीत मंत्री हसन मुश्रीफ, राजे समरजितसिंह घाटगे व माजी आमदार संजयबाबा घाटगे यांनी संयुक्तपणे प्रचार केला होता.नानीबाई चिखली पंचायत समितीतून सुवर्णा जाधव, तर हळदी पंचायत समितीतून मनिषा पाटील या विजयी झाल्या आहेत..शिरोळ तालुकादानोळी जिल्हा मतदारसंघातनंदिनी संदीप कांबळे( महाविकास आघाडी)दानोळी पंचायत समितीदीपाली होगले( महाविकास आघाडी )कोथळी पंचायत समितीज्योती कांबळे( महाविकास आघाडी)दत्तवाड जिल्हा परिषद मतदारसंघातउत्तरा विजित शिंदे( राजर्षी शाहू विकास आघाडी )दत्तवाड पंचायत समितीबाबासाहेब वनकोरे( राजर्षी शाहू विकास आघाडी )टाकळी पंचायत समितीअविनाश पाटील( राजर्षी शाहू विकास आघाडी )आलास जिल्हा परिषद मतदारसंघातप्रशांत शहापूरे ( भाजप)आलास पंचायत समितीफैजल पाटील ( राजर्षी शाहू विकास आघाडी)गणेशवाडी पंचायत समितीजयश्री माणकापूरे( स्वाभिमानी शेतकरी संघटना )उदगाव जिल्हा परिषदअमोल चव्हाण ( राजर्षी शाहू विकास आघाडी )अर्जुनवाड पंचायत समितीसीमा म्हैशाळे ( राजर्षी शाहू विकास आघाडी )उदगाव पंचायत समितीदिप्ती जाधव ( राजर्षी शाहू विकास आघाडी )यड्राव जिल्हा परिषद मतदारसंघअर्चना अमोल चौगुले ( काँग्रेस )यड्राव पंचायत समितीप्रतिक पाटील ( राजर्षी शाहू विकास आघाडी )शिरढोण पंचायत समितीसायली मालगावे ( काँग्रेस.)नांदणी जिल्हा परिषद मतदारसंघातप्रचिता कोळी ( राजर्षी शाहू विकास आघाडी.)नांदणी पंचायत समितीनिलम म्हेत्रे ( काँग्रेस )चिपरी पंचायत समितीप्रविण देसाई ( राजर्षी शाहू विकास आघाडी )अब्दुल्ललाट जिल्हा परिषद मतदारसंघातश्रद्धा गायकवाड ( राजर्षी शाहू विकास आघाडी)अब्दुल्ललाट पंचायत समितीमिलिंद कुरणे ( राजर्षी शाहू विकास आघाडी )अकिवाट पंचायत समितीनाना उपाध्ये ( राजर्षी शाहू विकास आघाडी).हातकणंगले तालुकाघुणकी जिल्हा परिषद : शुभांगी महेश कुंभार (काँग्रेस) विजयीनवे पारगाव पंचायत समिती : भारत पाटील (काँग्रेस) – 7450 मतेघुणकी पंचायत समिती : कल्याणी मोहिते (जनसुराज्य) – 6354 मतेभादोले पंचायत समिती : कपिल पाटील (काँग्रेस) – 1418 मतेभादोले जिल्हा परिषद : सोनाली सावंत (काँग्रेस) – 844 मतांनी विजयीशिरोली पुलाची जिल्हापरिषदसलीम महात- भाजप विजयीपंचायत समितीनागाव -अरुण माळी भाजप विजयीशिरोली -कमल कौदाडे-भाजप विजयीकुंभोजकुंभोज जिल्हा परिषद : शितल प्रवीण यादव – 1974 मतांनी विजयीकुंभोज पंचायत समिती : गौरी मिसाळ (शिवसेना) – 184 मतांनी विजयीआळते जिल्हा परिषद : सावर्डेकर – 1800 मतांनी विजयीसावर्डे पंचायत समिती : उबाठा गटाच्या माधुरी परिट – 381 मतांनी विजयी.Satej Patil Kolhapur : कंप्लीट धुरळा! राज्यातील पहिली सर्वात तरूण उमेदवार कोल्हापूरमधून काँग्रेसच्या सोनाली पाटील विजयी, गगनबावड्यात सतेज पाटलांनी गड राखला.करवीर तालुकाउचगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघात भाजपचे नामदेव वाईंगडे यांनीनामदेव वाईंगडे (भाजप) – 10,447पन्हाळा तालुकापन्हाळा जिल्हा परिषद मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे डॉ. जयंत प्रदीप पाटील विजयी झाले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुतांश मतदारसंघांचे निकाल स्पष्ट होत असताना काही ठिकाणी अजूनही अंतिम निकालाची प्रतीक्षा असून बदलत्या राजकीय समीकरणांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.गगनबावडा तालुकासंपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागलेल्या तिसंगी जिल्हा परिषद गटातील हाय होल्टेज दुरंगी लढतीत काँग्रेसच्या सोनाली विलास पाटील यांनी बाजी मारत भाजपच्या कल्पना एकनाथ शिंदे यांचा पराभव केला. सोनाली पाटील यांना ८९०७ मते मिळाली तर कल्पना एकनाथ शिंदे ३९८५ इतकी मते मिळाली. सोनाली पाटील ह्या ४९२२ मतांनी विजयी झाल्या. गगनबावड्यात सर्वच्या सर्व ६ जागांवर काँग्रेस विजयी. जिल्हा परिषदेच्या दोन्ही जागांवर आपल्या विजय निश्चित केला आहे.