कोल्हापूर

Kolhapur Zilla Parishad results : कोल्हापूर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निकाल कागल, शिरोळ, हातकणंगले, करवीर, पन्हाळ्यात विजयी चित्र स्पष्ट

Kolhapur district local body results : कोल्हापूर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निकाल: कागल, शिरोळ, हातकणंगले, करवीर, पन्हाळ्यात विजयी चित्र स्पष्ट झाले आहे.
Kolhapur Zilla Parishad taluka wise results

Kolhapur Zilla Parishad taluka wise results

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Zilla Parishad : कोल्हापूर जिल्हा परिषद व तालुका पंचायत समिती निवडणुकांचे निकाल जाहीर होत असून जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांत विजय–पराभवाचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. काही ठिकाणी सत्तासमीकरणे कायम राहिली असून काही मतदारसंघांत बदल दिसून येत आहेत. गोकुळ शिरगाव तिन्ही काँग्रेस जागा विजयी झाल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
satej patil
Hasan Mushrif
amal mahadik
Zilla Parishad
Zilla Parishad by election
Zilla Panchayat Elections
Zilla Parishad Election
shaumika mahadik
kolhapur city
kolhapur zilha parishad
kolhapur zilla parishad
Mahadevrao Mahadik

Related Stories

No stories found.