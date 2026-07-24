Krishnaraj Mahadik Rahul Gandhi : 'राहुल गांधींना जराही समज नाही, संसदेत आवाज उठवा, रस्त्यावर आंदोलन करून जनतेला वेठीस धरू नये'; कृष्णराज महाडिकांची टीका

Krishnaraj Mahadik statement : भाजप युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष कृष्णराज महाडिक यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार टीका करत, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर रस्त्यावर आंदोलन करण्याऐवजी संसदेत आवाज उठवावा, असा सल्ला दिला. संसद अधिवेशन सुरू असताना पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करण्याची गरज काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला..महाडिक म्हणाले, आंदोलनाच्या ठिकाणी सुरुवातीला विद्यार्थ्यांचा सहभाग असला तरी नंतर प्रभू श्रीरामांचा अपमान करणारे, विशिष्ट समाजाच्या घोषणा देणारे तसेच देशविरोधी भूमिका घेणारे काही लोकही सहभागी झाल्याचे दिसून आले. तसेच आम आदमी पक्ष, काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांचे कार्यकर्ते आंदोलनात पुढाकार घेत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.."संसद अधिवेशन हे लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठीच असते. राहुल गांधी अनेक वर्षांपासून लोकसभेचे सदस्य आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांशी किंवा शिक्षण विभागाशी संबंधित प्रश्न सभागृहात उपस्थित करावेत. रस्त्यावर उतरून जनतेला त्रास देण्याऐवजी संसदेत सरकारला जाब विचारावा," असे महाडिक म्हणाले..Rahul Gandhi Protest : PM निवासस्थानाबाहेर घातपात करायचा होता का?; एकनाथ शिंदेंनी 'या' दोन माजी पंतप्रधानांचा दाखला देत राहुल गांधींवर डागली तोफ.ते पुढे म्हणाले की, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांच्या माध्यमातून सीजेपीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली असून सरकारने सकारात्मक भूमिका घेत विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील तसेच परीक्षा गैरव्यवहारात दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही सरकारने स्पष्ट केल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.