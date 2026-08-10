Ethanol Blended Petrol : 'इथेनॉलशिवाय कारखानदारी टिकणे अवघड'; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी पेट्रोलमुळे वाहनांचं नुकसान कसं होतं तेही सांगितलं!

कोल्हापूर : ‘इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांचे नुकसान होत असल्याच्या चर्चा सोशल मीडियावर आहेत, मात्र पेट्रोलियम अथवा वाहन उत्पादक कंपन्यांकडे याबाबत अधिकृत पुरावा दिलेला नाही, साखर उद्योग व ऊस उत्पादकांच्या हितासाठी इथेनॉल धोरण महत्त्वाचे (ethanol blended petrol vehicle damage Maharashtra) असून, त्याच्यामुळेच साखर कारखानदारी टिकून राहिली आहे,’ असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले..कागल येथील बॅरिस्टर खर्डेकर चौकातील राजर्षी शाहू महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण, हिंदुराव घाटगे विद्यामंदिरचा जीर्णोद्धार आणि शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार अध्यक्षस्थानी होत्या..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘भारत छोडो आंदोलनाच्या क्रांतिकारी पर्वाच्या स्मरणदिनी राजर्षी शाहू महाराजांसारख्या थोर समाजसुधारकाच्या पुतळ्याचे अनावरण करण्याचे भाग्य लाभले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान आणि राजर्षी शाहू महाराजांचा विचार या त्रिसूत्रीवर शासन काम करीत आहे. राधानगरी धरण हे शाहू महाराजांच्या दूरदृष्टीचे व अभियांत्रिकी कौशल्याचे उदाहरण आहे,’.Meidev Raja Solapur History : सोलापुरातील 'तीर्थ'मध्ये आढळला 14 व्या शतकातील दुर्मिळ शिलालेख; 'मेईदेव' राजाचा इतिहास प्रथमच समोर, शिलालेखावर काय लिहिलंय?.श्री. फडणवीस म्हणाले, ‘इथेनॉलमुळे ऊस उत्पादकांना एफआरपी देणे शक्य झाले असून, ५६ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यासाठी शासन दरवर्षी २५ हजार कोटी रुपये खर्च करते. तसेच ५८ हजार कोटींची थकबाकी शासनाने भरली आहे,’ उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी शाहू महाराजांचे शेतकरी हिताचे कार्य प्रेरणादायी असल्याचे सांगितले..कर्जमुक्तीनंतर विकासाच्या पुढील टप्प्याला सुरुवात झाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी समरजितसिंह घाटगे यांच्यासोबतच्या युतीनंतर कागलच्या विकासासाठी संजय घाटगे, संजय मंडलिक, समरजितसिंह आणि आपण एकत्रित काम करू, अशी ग्वाही दिली..समरजितसिंह म्हणाले, ‘आम्ही सौरऊर्जेबाबत आग्रही आहोत. साखर कारखाना परिसरात ड्रोन तंत्राचा वापर आम्ही सुरू केला. हवामान केंद्रेही उभारली जात आहेत. राजे विक्रमसिंह बँकेत ७२ शेतकऱ्यांची नोंदणी केल्याचे सांगितले. आम्ही दोघेही एकदिलाने काम करून कागलचे नंदनवन करू.’.विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, चंद्रकांत पाटील, माधुरी मिसाळ, खासदार शाहू छत्रपती, धनंजय महाडिक, माजी खासदार संजय मंडलिक, आमदार राहुल आवाडे, अशोकराव माने, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शिल्पा खोत, महापौर रुपाराणी निकम आदी उपस्थित होते..Bhira Hydroelectric Project : मुंबईच्या पाणीप्रश्नावर मोठा तोडगा! कोयना नव्हे, आता 'मुळशी'तून पश्चिमेकडे पाणी वळवण्याची मागणी; भिरा प्रकल्पातील 300 मेगावॉटमुळे होणार फायदा?.देशातील पहिला एकत्रित सीबीजी प्रकल्पसाखर कारखानदारी अधिक सक्षम करण्यासाठी स्पेंट वॉश व सीएनजी निर्मिती केली जाणार आहे. एकही उपघटक वाया न घालवता देशातील पहिला एकत्रित सीबीजी प्रक्रिया प्रकल्प कोल्हापूर जिल्ह्यात उभारण्यात येईल, अशी घोषणा श्री. फडणवीस यांनी केली..क्षणचित्रे...हिंदुराव घाटगे विद्यामंदिरची १७५ वर्षांकडे वाटचालविद्यार्थ्यांशी मुख्यमंत्र्यांचा संवादगोपालकृष्ण गोखले यांच्यासह दिग्गजांनी येथे शिक्षण घेतल्याचा उल्लेखसर्व शेतकऱ्यांना मोफत वीज व थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र देण्याची माहितीकर्जमाफीबद्दल उसाच्या मोळ्या देऊन मुख्यमंत्र्यांचा सत्कारबारामतीच्या धर्तीवर कागलमध्ये ‘शाहूसृष्टी’ उभारण्याची समरजितसिंह यांची मागणीनगरपालिका कर्मचाऱ्यांना दहा वर्षांनंतर सेवेत घेण्याबाबत लक्ष घालण्याची विनंती.समरजितसिंहराजे तुमची जबाबदारी घेतलीहसन मुश्रीफ व समरजितसिंह एकत्र आल्याने यांच्यातील राजकीय संघर्ष संपला आहे. भविष्यातील राजकीय वाटचालही एकत्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंचावर संजय मंडलिक व संजय घाटगेही आहेत. ही महायुती हा ‘फेव्हिकॉल’चा मजबूत जोड असून, आता ‘नांदा सौख्यभरे’, असे फडणवीस म्हणाले. त्यावर समरजितसिंह यांच्याकडे पाहात फडणवीस म्हणाले, ‘मुश्रीफ, मी व चंद्रकांतदादा यांनी तुमची जबाबदारी घेतली आहे,’ असे म्हणताच समरजितसिंह समर्थकांनी जल्लोष केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.