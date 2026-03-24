Bar Council Elections : महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिल निवडणूक: आज ११ ठिकाणी मतदान

कोल्हापूर : महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी मंगळवारी (ता. २४) मतदान होत आहे. जिल्ह्यातील ११ ठिकाणी हे मतदान होणार आहे. जिल्ह्यातील सहा उमेदवार रिंगणात आहेत. सुमारे साडेपाच हजार वकिलांकडून येथे मतदान होणार आहे..कसबा बावडा येथील जिल्हा न्यायालयात कोल्हापूर शहर, करवीर यांसह बेळगाव, चिक्कोडी, खानापूर, अथणी, हुक्केरी येथील मतदारांना मतदान करता येईल. आजरा, चंदगड, गडहिंग्लज, गारगोटी, इचलकंरजी, कागल, पन्हाळा, राधानगरी, कुरुंदवाड, जयसिंगपूर येथे मतदान केंद्रांची व्यवस्था केली आहे. बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष विवेक घाटगे यांच्यासह जिल्हा बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ॲड. अजित मोहिते, ॲड. रणजित गावडे, ॲड. सर्जेराव खोत आणि महिला गटातून ॲड..'महाराष्ट्र-गोवा बार'साठी २४ मार्चला मतदान; १५५ उमेदवार, १.८० लाख मतदार, निवडणुकीत सोलापूरचे सात उमेदवार; मतदान कसे होते? वाचा....शैलजा चव्हाण आणि ॲड. धनश्री चव्हाण निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. साधारण सहा जिल्ह्यांतील सुमारे १८ हजारांहून अधिक मतदान आहे. दोन्ही राज्यांतील मिळून सुमारे दीडशेहून अधिक उमेदवार रिंगणात आहेत. गेली महिनाभर उमेदवारांनी चुरशीने प्रचार केला. सोशल मीडियावरसुद्धा जोरात प्रचार झाला आहे. दोन्ही राज्यांतील वकील आपले प्रतिनिधी निवडणार आहेत. यासाठी गटागटाने प्रचार झाला आहे. सहा जिल्ह्यांतील खंडपीठासाठीची बांधलेली मोट येथे प्रचारासाठी उपयोगी ठरली आहे..Pune News : राज्य वकील परिषदेसाठी आज मतदान; पुण्यात १५ हजार वकिलांचा सहभाग.