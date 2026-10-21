कोल्हापूर

Gokul Milk Election Prakash Abitkar : गोकुळ निवडणुकीतील पराभवाचे प्रकाश आबिटकरांनी महायुतीवर खापर फोडलं, अतिआत्मविश्वास नडल्याची दिली कबुली

Gokul Election Defeat : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीतील महायुतीच्या पराभवावर पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी प्रतिक्रिया दिली. अतिआत्मविश्वास नडल्याची कबुली देत त्यांनी पराभवाचे विश्लेषण केले.
Gokul Milk Election Prakash Abitkar kolhapur

Gokul Milk Election Prakash Abitkar kolhapur

esakal

Sandeep Shirguppe
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Prakash Abitkar Statement : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने विजय मिळवत महायुतीला धक्का दिला. या निकालानंतर महायुतीच्या पराभवाची कारणे समोर येऊ लागली असून, राज्याचे आरोग्यमंत्री तथा कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली आहे. “महायुतीमध्ये थोडासा आत्मविश्वास, किंबहुना अति आत्मविश्वास नडला,” अशी कबुली आबिटकर यांनी दिली.

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