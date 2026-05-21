Shaktipeeth Expressway : कोल्हापुरातील 73 गावांची धाकधूक वाढली! 856 KM शक्तिपीठ महामार्गाच्या सुधारित नकाशाने दूधगंगा, वेदगंगा काठच्या शेतकऱ्यांत अस्वस्थता

गारगोटी (कोल्हापूर) : नागपूर ते गोवा हा बहुचर्चित शक्तिपीठ महामार्ग नवीन रेखांकनामुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे. नवीन आराखडा आणि रेखांकनामुळे हा शक्तिपीठ महामार्ग (Shaktipeeth Expressway farmer protest in Kolhapur) महाराष्ट्रातील जवळपास १३ जिल्ह्यांतील ४० तालुक्यांतून जाणार आहे. .हा महामार्ग नवीन आराखड्यामुळे जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांतून जाणार आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे जिल्ह्यातील कागल आणि शिरोळ तालुक्यांतून हा महामार्ग जाणार नाही, असे दिसते. महामार्गाच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. बहुचर्चित शक्तिपीठमुळे दूधगंगा, वेदगंगा नदीकाठच्या शेतकऱ्यांत अस्वस्थता आहे..शक्तिपीठ महामार्गाच्या सुधारित आराखड्यास शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. विदर्भातील वर्धा ते बांदा (सिंधुदुर्ग) पर्यंतचा हा महामार्ग आहे. तुळजापूर, पंढरपूर, कोल्हापूरची महालक्ष्मी ही शक्तिपीठ जोडण्याचा हा प्रयत्न आहे. ८५६ किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग असून, हा महाराष्ट्र राज्यातील १३ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक ७३ गावांचा समावेश आहे. यामुळे हजारो हेक्टर बागायत जमिनीतून हा शक्तिपीठ मार्ग जाणार असल्याने याला तीव्र विरोधाचा सूर आहे..नवीन आराखड्यानुसार जिल्ह्यातील समाविष्ट गावेहातकणंगले तालुका : जुने पारगाव, नवे पारगाव.पन्हाळा तालुका : वारणानगर, बहिरेवाडी, जाखले, पोहाळे.करवीर तालुका : केर्ले, पाडळी, निटवडे, शिंदेवाडी, खुपिरे, कोपार्डे, कुडित्रे, वाकरे, कोगे, कसबा बीड, बहिरेश्वर, गणेशवाडी, शिरोली दुमाला, हिरवडे दुमाला, सडोली दुमाला, भाटणवाडी, हसूर दुमाला. राधानगरी तालुका : राशिवडे बु., चंद्रे, येळवडे, कोदवडे, वाघवडे, मोहडे, कौलव, पिंपळवाडी, कुराडवाडी, तळाशी, तुरंबे, कपिलेश्वर, मालवे.कागल तालुका : बोरवडे, उंदरवाडी.भुदरगड तालुका : नाधवडे, कोनवडे, निळपण, दारवाड, म्हसवे, गारगोटी, आकुर्डे, पुष्पनगर, शेणगाव, सोनारवाडी, मडूर, करडवाडी, शेळोली, पडखंबे, सोनुर्ली, मेघोली.आजरा तालुका : हरपवडे, पेरणोली, देवर्डे, वेळवट्टी, खानापूर, पोळगाव, एरंडोल, मसोली, देऊळवाडी.चंदगड तालुका : बुजवडे, गवसे, कुरणी, बिजूर, कानूर बुद्रुक, कानूर खुर्द, पिळणी, झांबरे धरण, इसापूर.