Kolhapur Water Crisis: घागरभर पाण्यासाठी नागरिकांची धावाधाव; अन् लाखो लिटर शुद्ध पाणी रस्त्यावर! कोल्हापुरात महापालिकेच्या कारभारावर संताप

कोल्हापूर : एकीकडे घागरभर पाण्यासाठी शहरवासीयांची धावाधाव सुरू असताना नंगीवली तालीम चौकातील पाण्याचा खजिना आज रात्री ओसंडून वाहिला. सध्याच्या टंचाईमध्ये एक-एक थेंब वाचवण्याची आवश्यकता असताना सुमारे दहा मिनिटांहून अधिक काळात लाखो लिटर शुद्ध पाणी अक्षरशः रस्त्यावरून वाहून गटारीत गेले..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.रस्त्यांवरून वाहणारे प्रचंड लोट पाहून नागरिकांमधून एकीकडे हळहळ तर दुसरीकडे महापालिकेबाबत संताप व्यक्त केला. या बेफिकीर कारभाराबाबत समाजमाध्यमातूनही टीकेची झोड उठवली गेली..नेमके काय घडले?सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास पाण्याचा खजिना येथे कळंबा फिल्टर हाऊसमधून आलेले पाणी भरले जात होते. त्या दरम्यान शिवाजी पेठेकडील भागात पाणी सोडले जाते. सायंकाळी कंत्राटदाराकडून पुरविलेले दोन कर्मचाऱ्यांची ड्युटी होती. एक दुसरीकडील व्हॉल्व्ह सोडण्यासाठी गेल्याचे सांगण्यात आले. तर दुसऱ्याला तो व्हॉल्व्ह उघडता आला नसल्याने पाण्याचा खजिना ओसंडून वाहिल्याचे सांगितले जात होते; पण कर्मचारी तेथे उपस्थित नव्हते, असे नागरिकांनी सांगितले..पाणी ओसंडल्याचे समजल्यानंतर एक कर्मचारी आला व खजिन्यात येणाऱ्या पाईपलाईनचा व्हॉल्व्ह बंद करण्याचा प्रयत्न केला. तो बंद झाला नसल्याने वेगाने पाणी ओसंडले. इंदिरा-सागर हॉटेलजवळील मुख्य व्हॉल्व्ह बंद करण्याचाही प्रयत्न केला. त्यानंतर खजिन्यात येणाऱ्या पाण्याचा व्हॉल्व्ह दोन कर्मचाऱ्यांनी बंद केला व पाण्याचा प्रवाह थांबला..\rपाण्याच्या खजिन्याची पाणी क्षमता दहा लाख लिटरहून अधिक आहे. शिंगणापूर योजनेतून येणारे पाणी पाण्याच्या खजिन्यात साठवले जाते. हा खजिना भरण्यास सुरुवात होत असताना खजिन्याला असणाऱ्या गळतीतून दररोज पाणी बाहेर पडते. आजही तिच स्थिती होती. मात्र, सायंकाळी साडेसातनंतर पाण्याचा खजिना पूर्णपणे भरून पाणी रस्त्यावर वाहू लागल्यावर नागरिकांनी थेट खजिन्याकडे धाव घेतली. पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहामुळे वाहने चालवताना नागरिकांची कसरत होत होती..दरम्यान, महापालिकेच्या नगरसेवक सत्यजित जाधव यांनी तत्काळ महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाशी संपर्क साधला. किरण नकाते, सचिन चव्हाण येथे दाखल झाल्यानंतर त्यांच्याकडूनही महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क सुरू झाला. शाखा अभियंता राजेंद्र हुजरे येथे दाखल झाले. तसेच कर्मचाऱ्यांना बोलावून खजिन्यात जाणाऱ्या पाईपचा व्हॉल्व्ह बंद करण्यास सुरुवात झाली. पाणी ओव्हरफ्लो झाल्याने कर्मचाऱ्यांची धांदल उडाली. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...खजिन्यातून बाहेर पडलेल्या पाण्याचे लोट नंगीवली चौक, शिवाजी पेठ, खरी कॉर्नर, रंकाळा रोड, बजापराव माने तालीम, भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे रस्त्यांवरून वाहिले. या प्रकाराने एकीकडे पाणीटंचाई असताना रस्त्यावरून वाहणारे पाणी पाहून नागरिकांतून संतापाची लाट उसळली. खजिन्याला लागलेल्या गळतीतून एका ठिकाणाहून दररोज पाणी वाया जाते. आजही त्या ठिकाणाहून पाणी बाहेर पडत असल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. घागरभर पाण्यासाठी धावाधाव करावी लागत असताना महापालिकेला गळती का काढता येत नाही, असा प्रश्न त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.