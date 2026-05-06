कोल्हापूर

Mumbai vs Lucknow Match Betting : मुंबई विरूद्ध लखनौ सामन्यावर बेटिंग, कोल्हापुरात नगरसेविकेच्या मुलासह चौघांना अटक; पोलिसांची लॉजवर धाड

cricket betting police raid : मुंबई विरुद्ध लखनौ सामन्यावर सुरू असलेल्या बेटिंग रॅकेटवर कोल्हापूर पोलिसांची कारवाई. नगरसेविकेच्या मुलासह लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त.
Kolhapur Betting Racket : आयपीएलमध्ये सोमवारी रात्री रंगलेल्या मुंबई विरुद्ध लखनौ यांच्यातील सामन्यावर बेटिंग घेणाऱ्या चौघांना स्थानिक गुन्हे शाखेने पकडले. राष्ट्रीय महामार्गावर कागलजवळ विकासवाडीतील एका हॉटेलवर छापा टाकून कारवाई करण्यात आली. अटक केलेल्यांमध्ये मुरगूडच्या नगरसेविकेच्या मुलाचा समावेश आहे.

