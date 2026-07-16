कोल्हापूर

Sonam Wangchuk Protest : सोनम वांगचूक यांना 'इंडिया'चा पाठिंबा, राजर्षी शाहू समाधिस्थळी धरणे आंदोलन; PM मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्याविरोधात घोषणाबाजी

India Alliance support for Sonam Wangchuk protest : नीट पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत कोल्हापुरात इंडिया आघाडीने आंदोलन केले. सोनम वांगचूक यांच्या उपोषणाला पाठिंबाही दिला.
India Alliance support for Sonam Wangchuk protest

India Alliance support for Sonam Wangchuk protest

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान दोषी आहेत. त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला पाहिजे. विद्यार्थी, पालकांसह नाहक मानसिक त्रास देणाऱ्या यंत्रणेवर कारवाई (NEET paper leak protest latest news) व्हावी, यासाठी दिल्लीत जंतर-मंतर येथे उपोषणाला बसलेल्या सोनम वांगचूक यांना इंडिया आघाडीने पाठिंबा दिला, तर केंद्र सरकारच्या धोरणांचा जाहीर निषेध करत जोरदार आंदोलन केले. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज समाधीस्थळ येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले.

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