Sonam Wangchuk Protest : सोनम वांगचूक यांना 'इंडिया'चा पाठिंबा, राजर्षी शाहू समाधिस्थळी धरणे आंदोलन; PM मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्याविरोधात घोषणाबाजी

कोल्हापूर : नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान दोषी आहेत. त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला पाहिजे. विद्यार्थी, पालकांसह नाहक मानसिक त्रास देणाऱ्या यंत्रणेवर कारवाई (NEET paper leak protest latest news) व्हावी, यासाठी दिल्लीत जंतर-मंतर येथे उपोषणाला बसलेल्या सोनम वांगचूक यांना इंडिया आघाडीने पाठिंबा दिला, तर केंद्र सरकारच्या धोरणांचा जाहीर निषेध करत जोरदार आंदोलन केले. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज समाधीस्थळ येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले..विजय देवणे म्हणाले, ‘पेपर फुटीविरोधात देशातील तरुण दिल्लीत एकवटले आहेत. त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या पाहिजेत, यासाठी सोनम वांगचूक बेमुदत उपोषण करत आहेत. हे सोळा ते सतरा दिवस उपोषणाला बसले आहेत. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांना लक्ष द्यायला वेळ नाही. पेपर फुटीमुळे विद्यार्थांना आत्महत्या करावी लागत आहे. तरीही, केंद्र सरकारकडून शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घेतला जात नाही. विद्यार्थांच्या आयुष्याशी खेळले जात आहे.’.उदय नारकर म्हणाले, ‘नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. जंतरमंतर येथील आंदोलन केंद्र सरकारकडून बेदखल केले जात आहे. याचे दूरगामी परिणाम दिसून येणार आहेत..Baba Farjan Dordi : बाबा फर्जनच्या घरातून जप्त केली सव्वा पाच कोटींची 'माया'; पण ती मोजताना बँक कर्मचारी अन् पोलिसांची का झाली दमछाक? बंगल्यावर रायफल, 6 हजार काडतूसंही सापडली.दरम्यान, ‘सोनम वांगचूक, तुम आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है’ यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. भरत रसाळे, तेजस्विनी देसाई, डी. जी. भास्कर, दिलीप पोवार, रघुनाथ कांबळे, विवेकानंद गोडसे, सुभाष देसाई, जीवन बोडके, शुभम शिरहट्टी, रसिया पडळकर, डॉ. सानिका सावंत, हसन देसाई, दिलदार मुजावर, सुधीर हंजे, गजानन देशमुख, संजय पाटील यांच्यासह कार्यकर्ते सहभागी झाले होते..जंतर-मंतर ते संसद भवन मोर्चास पाठिंबा देणारसोमवारी (ता. २०) संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या दरम्यान, जंतर-मंतर ते संसद भवन असा भव्य शांततापूर्ण मोर्चा काढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याला सर्वच स्तरातून पाठिंबा दिला जाणार असल्याचीही घोषणा इंडिया आघाडीच्यावतीने करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.