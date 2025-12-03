कोल्हापूर

CPR Health Issue : आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच सरकारी शववाहिकेत डिझेल नाही, तब्बल ३ तास मृतदेहाची सीपीआरमध्‍ये हेळसांड...

Health Minister Prakash Abitkar : आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच सरकारी शववाहिकेत डिझेल नसल्याने मृतदेह तब्बल ३ तास CPR रुग्णालयात अडकून पडला. मृतकाच्या नातेवाईकांनी प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर संताप व्यक्त केला.
Kolhapur Helath Issue : शववाहिकेत डिझेल नसल्यामुळे सांगरूळ (ता. करवीर) येथील एकाचा मृतदेह तीन तास सीपीआरमधील अपघात विभागातच होता. तीन तासांनी दुसरी शववाहिका उपलब्ध करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी शेंडा पार्कमध्ये नेला.

Kolhapur
CPR hospital
CPR District Hospital
kolhapur city
Prakashrao Abitkar
Mental Health Issues
Kolhapur Municipal Corporation

