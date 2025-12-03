Kolhapur Helath Issue : शववाहिकेत डिझेल नसल्यामुळे सांगरूळ (ता. करवीर) येथील एकाचा मृतदेह तीन तास सीपीआरमधील अपघात विभागातच होता. तीन तासांनी दुसरी शववाहिका उपलब्ध करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी शेंडा पार्कमध्ये नेला..सांगरुळ येथील सर्जेराव गणपती तोरस्कर (वय ६०) यांनी पहाटे राहत्या घरी गळफास घेतला. तोरस्कर यांच्या नातेवाइकांनी सकाळी साडेसातला उपचारासाठी सीपीआरमध्ये नेले. उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे सीपीआरमधील डॉक्टरांनी सांगितले. यानंतर नातेवाइकांची मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी लगबग सुरू झाली..सीपीआर आवारात उपलब्ध असलेल्या शववाहिकेत डिझेल नसल्याने चालकाने मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी नेण्यास नकार दिला. मृत सर्जेराव तोरस्कर यांच्या नातेवाइकांनी अधिकारी आणि डॉक्टरांना भेटण्याचा प्रयत्न केला..Kolhapur TET paper Leak : टीईटी सक्तीविरोधात कोल्हापुरात उफाळलेले आंदोलन; शुक्रवारचा मोर्चा ठरणार राज्यातील शिक्षकांसाठीच्या लढ्याचा टर्निंग पॉइंट!.मात्र, त्यांना ‘इकडे जा, तिकडे जा, यांना भेटा, त्यांना भेटा’ अशी उत्तरे मिळाली. साडेअकराला प्रसिद्धी माध्यमांचे प्रतिनिधी सीपीआरमध्ये पोहोचल्यानंतर प्रशासनाने दुसरी शववाहिका उपलब्ध करून दिली. तीन तासांनी मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी शेंडा पार्कला नेला. दरम्यान, मृत सर्जेराव तोरस्कर यांचे पुतणे अभिजित तोरसकर यांनी सीपीआरमधील अनागोंदी कारभाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.