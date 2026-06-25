Inspirational success story : दोन्ही हात नसतानाही नशिबाशी 'दोन हात'; पन्हाळ्याची लेक माऊली आडकूर बनली मुंबई महापालिकेत अधिकारी

Mauli Adkur Mumbai Municipal Officer : (उत्तम महाडीक) : काही कथा या केवळ यशाच्या नसतात, त्या संघर्ष, जिद्द आणि मानवी इच्छाशक्तीच्या विजयाच्या असतात. पन्हाळा तालुक्यातील एका सामान्य कुटुंबातील मुलीने अशीच एक असामान्य कथा घडवून दाखवली आहे. जन्मतःच दोन्ही हात नसतानाही नियतीसमोर हार न मानता, प्रतिकूल परिस्थितीशी झुंज देत माऊली बळवंत आडकूर हिने नुकतीच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत (BMC) सहायक कार्यकारी अधिकारी या प्रतिष्ठेच्या पदावर निवड मिळवून इतिहास रचला आहे. तिच्या या यशाने केवळ पन्हाळा किंवा कोल्हापूरच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा उर अभिमानाने भरून आला आहे..कोल्हापूर जिल्ह्यातील पोर्ले तर्फ ठाणे (ता. पन्हाळा) या गावात जन्मलेल्या माऊलीचा जन्मच अनेक आव्हाने घेऊन आला होता. दोन्ही हात नसल्यामुळे समाजातील काही लोकांनी तिच्या भविष्याबद्दल नकारात्मक भाकिते केली. मात्र, तिच्या कुटुंबाने समाजाच्या अशा संकुचित मानसिकतेला झुगारून दिले. त्यांनी माऊलीला ओझे नव्हे, तर आपली ताकद मानली आणि तिच्या स्वप्नांना पंख दिले..माऊलीच्या संघर्षमय वाटचालीत तिच्या कुटुंबाने दिलेली साथ हेच तिचे सर्वात मोठे बळ ठरले. तिच्या संगोपनाची जबाबदारी आजीने प्रेमाने स्वीकारली. तिला कधीही स्वतःमध्ये काही कमी आहे, अशी भावना निर्माण होऊ दिली नाही. आई-वडिलांनी प्रतिकूल परिस्थितीतही तिचे शिक्षण खंडित होऊ दिले नाही. प्रत्येक अडचणीवर मात करत तिला स्वावलंबी बनवण्यासाठी अपार कष्ट घेतले. याच प्रेम, विश्वास आणि प्रोत्साहनाच्या बळावर माऊलीने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.शालेय जीवनापासूनच विलक्षण जिद्द असणाऱ्या माऊलीचे पहिली ते सातवीपर्यंतचे शिक्षण गावातील जिल्हा परिषदेच्या कन्या विद्यामंदिर या शाळेत झाले. ती अभ्यासात अत्यंत हुशार होती. विशेष म्हणजे, दोन्ही हात नसतानाही ती पायांनी इतके सुंदर अक्षर लिहायची की ते पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटायचे..दैनंदिन जीवनातील जवळपास सर्व कामे ती स्वतःच्या दोन्ही पायांच्या साहाय्याने करत होती. लेखनासोबतच ती हार्मोनियम वाजवायची, टाळ वाजवायची, संगणकावर काम करायची आणि इतर अनेक कौशल्ये आत्मसात करत होती. त्यामुळे तिच्यातील आत्मविश्वास दिवसेंदिवस अधिक बळकट होत गेला.पुढील शिक्षणासाठी माऊली कोल्हापूर येथील हेल्पर्स ऑफ द हॅण्डीकॅप संस्थेत दाखल झाली. या संस्थेने तिला केवळ शिक्षणच दिले नाही, तर खऱ्या अर्थाने स्वावलंबी बनविले. जीवनातील विविध प्रसंगांना कसे सामोरे जायचे, आत्मविश्वासाने कसे जगायचे आणि अडचणींना संधीमध्ये कसे रूपांतरित करायचे, हे तिने याच संस्थेत शिकले..माऊलीच्या आयुष्यातील सर्वात प्रेरणादायी प्रसंग म्हणजे तिची दहावीची परीक्षा. नियमांनुसार तिला रायटरची सुविधा मिळू शकत होती. मात्र, स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवत तिने रायटर घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. अनेकांनी तिला कमी गुण पडतील किंवा नापास होशील, अशी भीती व्यक्त केली. पण माऊलीने कोणाच्याही मदतीशिवाय संपूर्ण परीक्षा स्वतःच्या पायांनी लिहिली आणि तब्बल ७५ टक्के गुण मिळवत सर्वांना आपल्या जिद्दीची ताकद दाखवून दिली.शिक्षणाचा प्रवास न थांबवता पुढे तिने इन्फॉर्मेशन अँड टेक्नॉलॉजी विषयात डिप्लोमा पूर्ण केला. मात्र, केवळ खासगी क्षेत्रापुरते स्वतःला मर्यादित न ठेवता शासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न तिने उराशी बाळगले. त्यासाठी पदवी आवश्यक असल्याने तिने बी.कॉम. पूर्ण केले. त्यानंतर तिने मानसशास्त्र विषयात पदव्युत्तर शिक्षण (पोस्ट ग्रॅज्युएशन) देखील पूर्ण करून आपल्या शैक्षणिक प्रवासाला अधिक बळ दिले..सध्या माऊली सोलापूर महानगरपालिकेत ज्युनिअर क्लर्क म्हणून कार्यरत आहे. आपल्या कामासोबतच स्पर्धा परीक्षा आणि करिअरची वाटचाल सुरू ठेवत तिने आता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सहायक कार्यकारी अधिकारी या प्रतिष्ठित पदावर निवड मिळवली आहे. तिच्या या यशामुळे तिच्या कुटुंबीयांचा, गावाचा आणि जिल्ह्याचा गौरव वाढला आहे..Kolhapur Ratnagiri Highway: कोल्हापूर रत्नागिरी हायवेवर बर्निंग ट्रकचा थरार, डिवायडरला धडकताच भडकली आग; २० लाखांच्या टायर खाक.अपंगत्व नाही, जिद्द हीच खरी माऊलीची ओळख आहे. शारीरिक मर्यादा हे अपयशाचे कारण नसते, तर मानसिक ताकद, चिकाटी आणि आत्मविश्वास हाच यशाचा खरा मार्ग असतो, हे माऊलीने आपल्या कृतीतून सिद्ध केले आहे. तिने कोणतीही सहानुभूती मागितली नाही, तर आपल्या बुद्धिमत्तेच्या, मेहनतीच्या आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर अधिकारी पदापर्यंत मजल मारली..आजच्या स्पर्धेच्या आणि निराशेच्या वातावरणात माऊली आडकूरचे यश लाखो तरुणांना नवी दिशा देणारे आहे. परिस्थितीवर रडत बसण्याऐवजी तिच्यावर मात करण्याची प्रेरणा तिच्या प्रवासातून मिळते. एकेकाळी अनेक आव्हानांना सामोरी गेलेली ही मुलगी आज हजारो विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणास्थान ठरली आहे. म्हणूनच तिची यशोगाथा एकच संदेश देते 'हात नसले तरी चालतात; पण जिद्द, मेहनत आणि आत्मविश्वास असला की स्वप्नांना नक्कीच पंख फुटतात '..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.