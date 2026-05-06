Satej Patil Amal Mahadik Meet : अमल महाडिक मला वारंवार भेटतात पण, मुश्रीफ भेटत नाहीत; सतेज पाटलांनी गोकुळ, केडीसीसीतील इनसाईड स्टोरीच सांगितली

Satej Patil Meeats Amal Mahadik : 'शेतकरी, दूध उत्पादकांच्या हितासाठी आम्ही गोकुळ किंवा जिल्हा बँकेत राजकीय जोडे बाहेर ठेवूनच काम करतो. यातूनच आमदार महाडिक आणि माझी जिल्हा बँकेच्या बैठकीमध्ये भेट होते, असे मी म्हणलो होतो. महाविकास आघाडीची सत्ता होती, त्यावेळी साखर कारखाना भाजपचा आहे की काँग्रेसचा आहे हे आम्ही पाहिले नाही. तर शेतकऱ्यांचा तो कारखाना आहे, हे समजून कर्ज पुरवठा केला,' अशी माहिती आमदार सतेज पाटील यांनी दिली..ते म्हणाले, 'जिल्हा बँकेत आम्ही संचालक आहोत. संचालक मंडळाच्या बैठकीनिमित्त आमची वारंवार भेट होते; पण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी भेटणे बंद केले आहे. त्यामुळे अमल महाडिक वारंवार भेटतात; पण तुम्ही कोणाचा दबाव घेता?, असे म्हणालो होतो.'.गोकुळवर प्रशासक लादला : सतेज पाटलांना आरोप'गोकुळ दूध संघाची निवडणूक पुढे ढकलली जावी आणि प्रशासक नेमावा, यासाठी राजकीय प्रयत्न झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. भाजप, महायुतीतील घटक पक्षांच्या अंतर्गत राजकारणातून सर्वसामान्य दूध उत्पादकांच्या 'गोकुळ'वर प्रशासक लादला,' असा आरोप आमदार सतेज पाटील यांनी केला. ताराबाई पार्क येथील त्यांच्या कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते..दरम्यान, 'गोकुळ'मधील महायुतीचे नेते पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार विनय कोरे, आमदार चंद्रदीप नरके यांनीही 'गोकुळ'वर आरोप करणारे 'भाजप'चे आमदार शिवाजी पाटील आणि 'भाजप'चे कार्यकर्ते प्रकाश बेलवाडे यांची समजूत काढून वस्तुस्थिती सांगणे गरजेचे होते. मात्र, त्यांनी तसे केले नाही. याचा अर्थ या सर्वांनाही 'गोकुळ'वर प्रशासक हवाच होता का?,' असाही सवालही त्यांनी उपस्थित केला.आमदार पाटील म्हणाले, 'गोकुळमधील त्या १२०० संस्थांची सुनावणी न्यायालयात दिलेल्या मुदतीतच पूर्ण केली पाहिजे. कोर्टाने दिलेल्या मुदतीत सुनावणी पूर्ण झाल्यास 'गोकुळ'ची निवडणूक होण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. ज्या संस्थांची सुनावणी सुरू आहे, त्या सर्वच संस्था चुकीच्या आहेत, असे म्हणता येणार नाही. या संस्थांनी न्यायालयात दाद मागितली पाहिजे..Gokul Dudh Sangh Politics : 'गोकुळ'वर प्रशासक राज किती काळ? 63 वर्षांच्या इतिहासातील पहिल्या कारवाईने राजकीय वर्तुळात खळबळ, काय सांगतो नियम?.संचालक विश्र्वास पाटील, अरुण डोंगळे आणि बयाजी शेळके या तीन संचालकांवर 'ईडी'ने कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्याकडे काय आहे, याची माहिती आमदार शिवाजी पाटील यांना विचारून घेतली जाईल. त्यासाठी ठोस माहिती काय आहे, याबाबत स्पष्टता नाही. गोकुळमध्ये महायुतीचा चेअरमन असताना प्रशासक कसा येतो? महायुतीतील नेत्यांनाच प्रशासक हवा होता का, असा प्रश्न निर्माण होतो.'ते पुढे म्हणाले, 'तक्रारदार आमदार शिवाजी पाटील आणि प्रकाश बेलवडे हे भाजपचेच आहेत. त्यांच्या तक्रारीवर समन्वय साधण्यात महायुतीच्या नेत्यांना अपयश आले आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून महायुतीत सुरू असणारा तमाशा दूध उत्पादक शेतकरी पाहात आहेत. त्यांच्याकडे सत्ता गेली तर संघाचा कारभार करणे अवघड होईल. आम्ही सर्व समविचारी शेतकरी आणि दूध उत्पादकांना सोबत घेऊन 'गोकुळ'ची निवडणूक लढणार आहोत.'.'भाजप'ची स्वबळाची रणनीती'भाजपने २०२९ मध्ये स्वबळावर निवडणुका लढवणार असल्याचे घोषित केले आहे. त्यानुसार सातारा येथे महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादीला कसे डावलले याचा अनुभव आहे. याशिवाय, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतही २० सदस्य असतानाही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना भाजपने घाम फोडला. यावरूनच 'गोकुळ'मध्येही भाजप स्वबळावरच निवडणूक लढविणार असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, आमचीही ताकद कोठे कमी होणार नाही, तर ती अधिक वाढेल,' असा विश्वासही आमदार पाटील यांनी व्यक्त केला.