Shaktipeeth Highway Protest : शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात गणेशोत्सवातील देखाव्यातून विरोध; राजू शेट्टी, सतेज पाटील, जयंत पाटलांना भावनिक साद

Shaktipeeth Highway Maharashtra : प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाविरोधातील शेतकरी आणि सर्वसामान्यांचा विरोध आता गणेशोत्सवातील देखाव्याच्या माध्यमातूनही व्यक्त होत आहे. निमशिरगाव येथील सौ. रेवती स्वस्तिक पाटील यांच्या घरातील गणपतीसमोर शक्तीपीठ महामार्गामुळे शेतजमिनीवर होणाऱ्या परिणामांचे चित्रण करणारा देखावा साकारण्यात आला आहे..या देखाव्याच्या पहिल्या दिवसाची आरती माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली. देखाव्यात एका बाजूला हिरवीगार शेती, तर दुसऱ्या बाजूला महामार्गामुळे उद्ध्वस्त झालेली शेती आणि शेतकरी कुटुंब दाखविण्यात आले आहे..‘गरज नसलेला शक्तीपीठ महामार्ग रद्द झालाच पाहिजे’, ‘आजचा शेतकरी उद्याचा भिकारी’, अशा आशयाचे फलकही देखाव्यात लावण्यात आले आहेत. तसेच शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध करणारे राजू शेट्टी, सतेज पाटील आणि जयंत पाटील यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. ‘शेतकऱ्यांचा पांडुरंग राजू शेट्टी’ असा फलक लक्षवेधी ठरला आहे..‘बा विठ्ठला... आमच्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा घेऊन आलोय, या महामार्गाच्या संकटातून बळीराजाला वाचव’, अशा आशयाचा फलकही देखाव्यातून साकारण्यात आला आहे. राजू शेट्टी म्हणाले, ‘‘शक्तीपीठ महामार्ग शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसून त्यांना भूमीहीन करणारा आहे..Satej Patil Hasan Mushrif : 'हसन मुश्रीफ हतबल, महायुतीत आताच डोकीफुटत आहेत'; सतेज पाटील यांची टीका, गोकुळ निवडणुकीवरून राजकारण तापलं.८६ हजार कोटी रुपये खर्च करून हा महामार्ग कोणासाठी केला जात आहे, असा प्रश्न आहे. जनतेचा या महामार्गाला विरोध आहे. बाप्पाच्या माध्यमातून हा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे. महामार्ग रद्द न केल्यास आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल.’’ गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने साकारण्यात आलेला हा देखावा परिसरात चर्चेचा विषय ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.