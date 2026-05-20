Raju Shetti on Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्ग झाल्यास पश्चिम महाराष्ट्रातील महापुराच्या धोक्याला शिक्कामोर्तब होईल, अशी चिंता व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांचा हा 'ड्रीम प्रोजेक्ट' होऊ देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला. तसेच संयुक्त मोजणीला गावात येणाऱ्यांचा आयुष्यभर लक्षात राहील, असा चांगलाच पाहुणचार करा, असे आवाहनही त्यांनी शेतकऱ्यांना केले..शेट्टी म्हणाले, 'शक्तिपीठ'वरून गावागावांत समर्थनार्थ व विरोधी असे दोन गट पडणार आहेत. आमचा विकासाला विरोध नाही; परंतु या निमित्ताने खासगीकरणातून होणाऱ्या या मार्गामुळे शेतकऱ्यांचे वाटोळे होणार असल्याने त्याला विरोध आहे. जेसीबी, स्टोनक्रशरवाल्यांसह स्वार्थ असणाऱ्यांना समर्थन करायचे आहे. तसेच काहींना मुख्यमंत्री व अन्य कोणाला तरी खूश करण्यासाठी समर्थन करायचे आहे.महामार्ग झाल्यावर प्रवाशांना टोल भरावा लागणार आहे. सध्या महाराष्ट्रावर नऊ लाख कोटींचे कर्ज आहे. त्यातच आता या महामार्गाच्या एक लाख कोटींची भर पडणार आहे. याचा भुर्दंड जनतेला सोसावा लागणार आहे.'.केर्ली ते शिरोली दुमाला या १७ किलोमीटर लांबीच्या मार्गावर डोंगराएवढा भराव पडणार आहे. त्यामुळे पश्चिम भागातील गावे पाण्याखाली जातील. यामध्ये साखर कारखानाही पाण्यात जाणार आहे. महामार्गाचा प्रकल्प अहवाल आयआयटी (पवई) यांच्याकडून तपासून घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे. परंतु, सरकारकडे हे करण्याची हिंमतच नाही. या मार्गामुळे कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील ऊस उत्पादनात २५ लाख टनाची घट होणार आहे.'.सम्राट मोरे, राहुल देसाई, धैर्यशील पाटील-कौलवकर, बाबासाहेब देवकर, सदाशिव चरापले, आर. एस. पाटील, संदीप देसाई, बाजीराव देवाळकर, सर्जेराव भोसले, सचिन पाटील, आप्पासाहेब खोत, रोहित पाटील, नामदेव यादव आदींनी भूमिका मांडल्या. आमदार जयंत आसगावकर, माजी आमदार राजीव आवळे, रविकिरण इंगवले, डॉ. चेतन नरके, बयाजी शेळके, शशिकांत पाटील-चुयेकर, प्रकाश पाटील, वसंतराव पाटील, हिंदुराव चौगले, पी. डी. धुंदरे, केरबा पाटील यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते..Shaktipeeth Highway protest : शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात कोल्हापुरात एल्गार; ७८ गावातील शेतकरी ९ जूनला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार.मंत्र्यांच्या स्वार्थासाठी शेतकऱ्यांचे नुकसानसातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव येथे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी जमीन घेऊन ठेवली आहे. येथूनच हा महामार्ग जात आहे. त्यामुळे या जमिनीला चांगला भाव येणार आहे. या मंत्र्यांच्या स्वार्थासाठीच शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे, असा आरोप शेट्टी यांनी केला.५५ हजार कोटींचा ढपला पाडण्याचा घाटशक्तिपीठ'महामार्ग ५५ ते ६० हजार कोटींचा ढपला पाडण्यासाठीच केला जात आहे. २०२९ च्या निवडणुकीसाठी हा पैसा काढला जात आहे. यातील काहींनी ॲडव्हान्सही घेतला आहे, असा आरोप शेट्टी यांनी केला.