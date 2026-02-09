कोल्हापूर

Kolhapur Zilla Parishad : शिरोळमध्ये यड्रावकर गटाला धक्का! दानोळीत राजू शेट्टींनी गड राखला, सातवेत राष्ट्रवादीचा मोठा विजय, राधानगरी तालुक्यात आबिटकरांना पहिला धक्का

Raju Shetti vs Rajendra Patil Yadravkar : जिल्हा परिषद निवडणूक निकालात शिरोळमध्ये राजकीय समीकरणे बदलताना दिसत असून दानोळीत राजू शेट्टी विजयी झाले, तर सातवेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दणदणीत विजय झाला.
Kolhapur Zilla Parishad Shirol results

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Political news Kolhapur : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या निकालांचे चित्र हळूहळू स्पष्ट होत असून विविध तालुक्यांत विजय–पराभवाचे निकाल समोर येऊ लागले आहेत. शिरोळ तालुक्यात सर्वाधिक लक्ष लागून राहिलेल्या दानोळी जिल्हा परिषद मतदारसंघात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आपला गड राखला असून नंदिनी कांबळे या विजयी झाल्या आहेत. माजी खासदार राजू शेट्टी आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गणपतराव पाटील यांनी एकत्र येत निवडणूक लढवून भाजप व राजर्षी शाहू विकास आघाडीला थेट आव्हान दिले होते. विनय कोरे यांच्या ४ उमेदवारांनी विजय खेचून आणला आहे.

