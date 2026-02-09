Kolhapur Zilla Parishad : शिरोळमध्ये यड्रावकर गटाला धक्का! दानोळीत राजू शेट्टींनी गड राखला, सातवेत राष्ट्रवादीचा मोठा विजय, राधानगरी तालुक्यात आबिटकरांना पहिला धक्का

Political news Kolhapur : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या निकालांचे चित्र हळूहळू स्पष्ट होत असून विविध तालुक्यांत विजय–पराभवाचे निकाल समोर येऊ लागले आहेत. शिरोळ तालुक्यात सर्वाधिक लक्ष लागून राहिलेल्या दानोळी जिल्हा परिषद मतदारसंघात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आपला गड राखला असून नंदिनी कांबळे या विजयी झाल्या आहेत. माजी खासदार राजू शेट्टी आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गणपतराव पाटील यांनी एकत्र येत निवडणूक लढवून भाजप व राजर्षी शाहू विकास आघाडीला थेट आव्हान दिले होते. विनय कोरे यांच्या ४ उमेदवारांनी विजय खेचून आणला आहे..दरम्यान, राशिवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघातून काँग्रेसचे सागर धुंदरे यांनी विजय संपादन केला आहे. तसेच पंचायत समितीमध्ये काँग्रेसच्या अमृता पाटील विजयी झाल्या आहेत.सातवे : राष्ट्रवादीचा दणदणीत विजयसातवे जिल्हा परिषद मतदारसंघात दुसऱ्या फेरीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत प्रदीप पाटील यांनी १३,१७१ मते मिळवली, तर भाजपच्या स्वाती पाटील यांना ७,३५९ मते मिळाली. या लढतीत जयंत प्रदीप पाटील यांनी ५,८१२ मतांनी विजय मिळवला..Kolhapur ZP : रिल्स स्टार काँग्रेस उमेदवार सोनाली सावंत विजयी, शिरोळमध्ये राजू शेट्टींनी खाते उघडले, गणपतराव पाटील, यड्रावकर गटासोबत जोरदार चुरस.सातवे पंचायत समितीमध्येही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व दिसून आले.माणिक पाटील – १०,५१८ मतेभारती पाटील – ५,९८५ मतेपद्मजा पाटील – ५,३५२ मतेयामुळे जिल्हा परिषदेसह दोन्ही पंचायत समितींवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने विजय मिळवला आहे.भाजपचेही काही ठिकाणी यशदरम्यान, उचगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार नामदेव वाईंगडे विजयी झाले आहेत.तसेच गडमुडशिंगी जिल्हा परिषद मतदारसंघात भाजपचे तानाजी पाटील यांनी विजय मिळवला आहे.कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक मतदारसंघांचे निकाल जाहीर होत असताना काही ठिकाणी चुरस कायम असून अंतिम चित्राकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.