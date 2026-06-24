Kolhapur Ratnagiri Highway: कोल्हापूर रत्नागिरी हायवेवर बर्निंग ट्रकचा थरार, डिवायडरला धडकताच भडकली आग; २० लाखांच्या टायर खाक

देवाळे : कोल्हापूर-रत्नागिरी महामार्गावरील आवळी फाटा येथे बुधवारी पहाटे साडेपाचच्या सुमारास टायरने भरलेल्या आयशर ट्रकला भीषण आग लागून लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.मिळालेल्या माहितीनुसार, KA. 22. AB -1643 क्रमांकाचा आयशर ट्रक बेळगावहून रत्नागिरीकडे सुमारे विस लाख रुपये किंमतीचे नवीन टायर घेऊन जात होता. चालक येलगुंड यल्लाप्पा धनोरधर हे वाहन चालवत असताना आवळी फाट्यानजीक ट्रकची दुभाजकाला (डिव्हायडर) धडक झाली. धडकेनंतर ट्रकच्या केबिनमध्ये शॉर्टसर्किट होऊन आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे..केबिनमधील आग काही क्षणांतच ट्रकमधील टायरपर्यंत पोहोचल्याने आगीने रौद्ररूप धारण केले. त्यामुळे संपूर्ण वाहन आगीच्या विळख्यात सापडले. घटनेची माहिती मिळताच महामार्ग पोलीस अंमलदार अतुल निकम यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत कोल्हापूर व मलकापूर येथील अग्निशमन दलाला पाचारण केले..यावेळी हायवे ट्रॅफिक विभागाचे पोलीस अंमलदार दीपक पाटील, सत्यजीत भाट, अनिकेत डोंगळे, तसेच बोरपाडळे प्राथमिक आरोग्य केंद्राची १०२ रुग्णवाहिका, डॉ. अजिंक्य पाटील, सुपरव्हायझर संपत पाटील, लता धुमाळ आणि कोडोली पोलिसांनीही मदतकार्यात सहभाग घेतला..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...\rअग्निशमन दलाच्या जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली. मात्र, ट्रक आणि त्यातील मोठ्या प्रमाणातील टायर जळून खाक झाल्याने लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या घटनेचा पुढील तपास कोडोली पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.