कोल्हापूर

Kolhapur Ratnagiri Highway: कोल्हापूर रत्नागिरी हायवेवर बर्निंग ट्रकचा थरार, डिवायडरला धडकताच भडकली आग; २० लाखांच्या टायर खाक

fire breaks out immediately after truck collision with divider: आवळी फाट्यावर टायरने भरलेल्या आयशर ट्रकला डिव्हायडरला धडकताच भीषण आग; अग्निशमन दलाच्या शर्थीच्या प्रयत्नांनंतरही वाहन आणि माल पूर्णतः जळून खाक
Massive Blaze on Road: Truck Hits Divider and Goes Up in Flames on Maharashtra Highway

Massive Blaze on Road: Truck Hits Divider and Goes Up in Flames on Maharashtra Highway

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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देवाळे : कोल्हापूर-रत्नागिरी महामार्गावरील आवळी फाटा येथे बुधवारी पहाटे साडेपाचच्या सुमारास टायरने भरलेल्या आयशर ट्रकला भीषण आग लागून लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

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