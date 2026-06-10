कोल्हापूर

Ichalkaranji Dairy Raid : तुकाराम मुंढेंचा आदेश, कोल्हापुरातील अन्न प्रशासन विभाग अॅक्शन मोडवर, इचलकरंजीजवळ डेअरीवर छापा

Kolhapur food department : अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशानंतर कोल्हापुरातील अन्न प्रशासन विभाग अॅक्शन मोडवर आला असून इचलकरंजीजवळील एका डेअरीवर धडक कारवाई करण्यात आली.
Ichalkaranji Dairy Raid KOLHAPUR food department

Ichalkaranji Dairy Raid KOLHAPUR food department

esakal

Sandeep Shirguppe
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Food and Drug Administration action : यड्राव (ता. शिरोळ) येथे भेसळयुक्त दुग्धजन्य पदार्थांच्या संशयावरून एका डेअरीवर अन्न व औषध प्रशासन आणि शहापूर पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत पनीरसह विविध दुग्धजन्य पदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी ताब्यात घेतले. प्रयोगशाळेचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई करणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

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