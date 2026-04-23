Supreme Court stay lifted uchgaon kolhapur : उचगाव हद्दीतील वादातील मिळकती कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हद्दीत आहेत, असा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. उचगाव ग्रामपंचायतीचे केलेले अपील फेटाळून लावले. अपील फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी असलेली 'जैसे थे' स्थितीसह अन्य सर्व आदेश, स्थगितीचे निकालही रद्द केले. यामुळे वादाच्या मिळकतीबाबत पुढील निर्णय महापालिका आता केव्हाही घेऊ शकते. यामुळे २०१३ पासून सुरू असलेला वाद आता कायमचा संपुष्टात आला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांनी हा निकाल दिला..२०१३ मध्ये कोल्हापूर महानगरपालिकेने वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्धी देऊन तावडे हॉटेल ते गांधीनगर मार्गावरील उचगाव ग्रामपंचायत परिसरातील मालमत्ता महापालिकेच्या हद्दीत आहेत. तेथील बांधकामांसाठी आवश्यक ती परवानगी महापालिकेकडून घेतलेली नाही. त्यामुळे विनापरवाना बांधकामे स्वतःहून काढून घ्यावे, याबाबत प्रकटीकरण केले होते. या जाहीर प्रकटीकरणात रिव्हिजन सर्व्हे क्रमांकही देण्यात आले होते. तसेच तेथे ट्रक टर्मिनल्ससह अन्य आरक्षण असल्याचेही स्पष्ट केले होते. काही ठिकाणी कारवाई करण्यासही सुरुवात केली..यानंतर उचगाव ग्रामपंचायतीने याबाबत आक्षेप घेत दिवाणी न्यायालयात कनिष्ठ स्तर येथे धाव घेतली. येथे त्यांनी तीन मुद्दे मांडले. यात पहिला मुद्दा वादातील मिळकती या कोल्हापूर महानगरपालिकेत कायदेशीर समाविष्ट केलेल्या नाहीत, असे जाहीर व्हावे, दुसरा मुद्दा महापालिकेने केलेली हद्दवाढ ही बेकायदेशीर आणि नियमबाह्य आहे. ती उचगाव ग्रामपंचायतीवर बंधनकारक नाही. तिसऱ्या मुद्यात वादातील मिळकती अतिक्रमण समजून पाडू नयेत, त्याला कायमस्वरूपी मनाई करण्यात यावी..यावर महापालिकेने उचगाव आणि महापालिकेतील यांच्यातील हद्दीचा किंवा समाविष्ट मिळकतीचा वाद या कनिष्ठ दिवाणी न्यायालयात चालू शकत नाही, तसा अधिकार त्यांना नाही, असा अर्ज दिला होता. हा अर्ज कनिष्ठ न्यायालयाने नामंजूर केला. यावर महापालिकेने मंबई उच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला. यामध्ये उच्च न्यायालयाने मिळकतीसंबंधित महाराष्ट्र शासनाकडून अहवाल मागविला होता. तो शासनाने सादर केल्यानंतर उचगाव ग्रामपंचायत आणि कोल्हापूर महानगरपालिका या दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून मुंबई उच्च न्यायालायाने पुनर्विलोकन अर्ज मंजूर केला..सर्व मिळकती या कोल्हापूर महानगरलिकेच्या हद्दीत आहेत, असे मत नोंदवून हद्दीच्या वादाचा निर्णय करण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयाला नाहीत, असे आदेश केले. यानंतर उचगाव ग्रामपंचायतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे सुरू असलेल्या सुनावणीचा आज निकाल झाला. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने थेट सर्व वादाच्या मिळकती कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हद्दीत असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. आजपर्यंत असलेले सर्व आदेश रद्द केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने वादातील सर्व मिळकती महानगरपालिकेच्या हद्दीत असल्याचे स्पष्ट झाले..सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले...मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायमआतापर्यंत असलेला 'जैसे थे' आदेश रद्द केला.उर्वरित सर्व अंतरिम आदेश निकाली काढले..महापालिकेची भूमिका...सुमारे २५ एकर जागा महापालिकेची झाली.तेथील ३०० हून अधिक रहिवाशी, व्यावसायिक बांधकामांवर कारवाईचा मार्ग मोकळामहापालिकेची ट्रक टर्मिनल्ससह अन्य आरक्षणेपंचगंगा नदीचा 'रेड झोन' ही आहे.महापालिका अतिक्रमणाचा घेणार आढावामहापालिका प्रशासनाकडून हालचाली सुरूतेथील बांधकामांचा विचार करून कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाणार.