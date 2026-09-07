कोल्हापूर

Western Ghats Biodiversity: पश्चिम घाटाच्या जैवविविधतेत नवी भर; चंदगडमध्ये देवगांडुळाची ‘जिनिओफीस चंदगडी’ प्रजाती आढळली

Gegeneophis Chandgadi New Species Found in Chandgad: बुझवडे येथे सापडलेल्या ‘जिनिओफीस चंदगडी’मुळे पश्चिम घाटातील उभयचर जैवविविधतेला नवी ओळख; चंदगडच्या स्थानिक ओळखीला जागतिक स्तरावर मान्यता
New Species Discovery in Western Ghats as Gegeneophis Chandgadi Caecilian Found in Chandgad by Researchers

New Species Discovery in Western Ghats as Gegeneophis Chandgadi Caecilian Found in Chandgad by Researchers

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चंदगड : बुझवडे (ता. चंदगड) येथे देवगांडूळाची नवी प्रजाती सापडली आहे. हलकर्णी येथील यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयाच्या प्राणीशास्त्र विभागातील प्रा. डॉ. एन. सी. हिरगोंड आणि संशोधक राहुल एन. पाटील ही प्रजाती शोधून काढली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
district
Biodiversity
flowering plants of Western Ghats
Marathi News Esakal
www.esakal.com