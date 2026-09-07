Western Ghats Biodiversity: पश्चिम घाटाच्या जैवविविधतेत नवी भर; चंदगडमध्ये देवगांडुळाची ‘जिनिओफीस चंदगडी’ प्रजाती आढळली

चंदगड : बुझवडे (ता. चंदगड) येथे देवगांडूळाची नवी प्रजाती सापडली आहे. हलकर्णी येथील यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयाच्या प्राणीशास्त्र विभागातील प्रा. डॉ. एन. सी. हिरगोंड आणि संशोधक राहुल एन. पाटील ही प्रजाती शोधून काढली आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...जिनिओफीस चंदगडी (Gegeneophis chandgadi) असे नामकरण केले आहे. या प्रजातीची नोंद पश्चिम घाटाच्या जैवविविधतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. देवगांडूळ हे पाय नसलेले उभयचर असून बहुतांश वेळ मातीत किंवा जमिनीखाली राहतात. त्यांची गुप्त जीवनशैली असल्याने त्यांचा शोध घेणे आणि शास्त्रीय अभ्यास करणे आव्हानात्मक मानले जाते..नव्या प्रजातीच्या नावातील ‘चंदगडी’ हा उल्लेख चंदगडच्या स्थानिक ओळखीचा गौरव करणारा आहे. संशोधनासाठी झुलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुणे येथील डॉ. के. पी. दिनेश, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील डॉ. एन. पी. ग्रामपुरोहित यांचे सहकार्य लाभले..कोल्हापूरचे उपवनसंरक्षक आणि चंदगड वन विभागाचेही सहकार्य मिळाले. कामगिरीबद्दल संस्थेचे ज्येष्ठ संचालक गोपाळराव पाटील, अध्यक्ष अशोकराव जाधव, उपाध्यक्ष संजय पाटील, सचिव विशाल पाटील, प्राचार्य डॉ. आय. आर. जरळी यांनी अभिनंदन केले..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.बुझवडे : देव गांडूळाची सापडलेली नवी प्रजाती.संशोधकांना नव्याने संधी उपलब्ध या शोधामुळे उत्तर-पश्चिम घाटातील उभयचरांच्या अभ्यासाबरोबरच वर्गीकरणशास्त्र, उत्क्रांती, जैवभौगोलिक संशोधन आणि संवर्धनाच्या दृष्टीने नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.