सोलापूर

Mangalwedha News: NEET पेपरफुटी आंदोलनात मंगळवेढ्याची दमदार उपस्थिती; जंतरमंतरवरील आंदोलनात स्थानिक कार्यकर्त्यांचा सहभाग

दिल्लीतील जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या NEET पेपरफुटी प्रकरणातील आंदोलनात मंगळवेढ्यातील काही कार्यकर्त्यांनी सहभाग नोंदविल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यापूर्वी मंगळवेढ्यात विविध संघटनांनीही आंदोलन करून निवेदन दिले होते.
Mangalwedha youth participate in Jantar Mantar NEET paper leak protest in Delhi

Mangalwedha youth participate in Jantar Mantar NEET paper leak protest in Delhi

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा : दिल्लीतील जंतरमंतरवरील नीट पेपरफुटीवर आंदोलकांवर अमानुष्य लाठीचार्ज करून व अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडून महिलावर अमानुष अत्याचार प्रकरणात सुरू असलेल्या आंदोलनात मंगळवेढ्याचा सहभाग दिसून आला.

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