Mangalwedha News: NEET पेपरफुटी आंदोलनात मंगळवेढ्याची दमदार उपस्थिती; जंतरमंतरवरील आंदोलनात स्थानिक कार्यकर्त्यांचा सहभाग

मंगळवेढा : दिल्लीतील जंतरमंतरवरील नीट पेपरफुटीवर आंदोलकांवर अमानुष्य लाठीचार्ज करून व अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडून महिलावर अमानुष अत्याचार प्रकरणात सुरू असलेल्या आंदोलनात मंगळवेढ्याचा सहभाग दिसून आला..नीट पेपरफुटी प्रकरणात सोनम वांगचुक यांनी दिल्लीत आंदोलन सुरू केले.या आंदोलना दरम्यान दिल्लीत संसदेकडे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यावर अमानुष लाठीमार व अत्याचार केल्याच्या निषेधार्थ जनतेमध्ये पोलिसांच्या या कारवाईबद्दल संताप व्यक्त होऊ लागला जिल्ह्यात सर्वप्रथम मंगळवेढा काँग्रेसने हाताला काळ्याफिती लावून आंदोलन करत याबाबतचे निवेदन पोलीस प्रशासनाला दिले त्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने देखील शहरातून मोर्चा काढत मंगळवेढा बंदचे आवाहन केले. .तेही आंदोलन यशस्वी ठरले दरम्यान दिल्ली येथे सुरू असलेल्या आंदोलनात मंगळवेढा येथील माजी नगरसेविका अनिता नागणे यांचे सुपुत्र यश आणि करण नागणे त्याचबरोबर काॅग्रेस शहराध्यक्ष अॅड राहुल घुले,अरबाज तांबोळी, अजय आसबे यांनी या आंदोलनात सहभाग नोंदवला. त्यांनी या आंदोलनादरम्यान मोठी गर्दी त्यांना दिसून आली. कॉक्रोज जनता पक्षाच्या या आंदोलनाला यश येऊन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाला असला तरी यातून युवकांची एक संघटित चळवळ झाल्याचे दिसून आली. .दिल्लीहून बोलताना शहराध्यक्ष ॲड.राहुल घुले म्हणाले की, युवकाची संघटनशक्ती मोठी झाली आहे पोलिसांकडून अश्रुधुराचा वापर वारंवार केला जात आहे. पोलिसाकडून आंदोलन मोडीत काढण्याचे हर एक प्रकार असफल झाल्यानंतर अखेर सरकारला झुकावे लागले. तरुण आपल्या मागण्यावर ठाम असल्याचे दिसून आले यांच्या या संघटितपणामुळे शिक्षण मंत्र्याला पदच्युत व्हावे लागले. हा युवकांचा एक मोठा विजय ठरला आहे दरम्यान वंचित बहुजन आघाडी कडून राज्यभर राज्यभर महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली त्यांनी देखील त्यांच्या आंदोलनाला यश आल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.