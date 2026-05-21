Jayant Patil Gopichand Padalkar Clash : जयंत पाटील -गोपीचंद पडळकर समर्थकांमध्ये हाण की बडीव! स्टेट्स वादावरून एकमेकांना चोपचोपला

Vita political controversy : विटा येथे मोबाईलवर ठेवलेल्या एका 'स्टेटस'वरून आमदार जयंत पाटील व आमदार गोपीचंद पडळकर समर्थकांत वाद झाला. पडळकर यांच्या कार्यकर्त्यांनी पाटील यांच्या कार्यकर्त्याचे ट्रॅव्हल्स बुकिंग व पार्सल कार्यालय फोडले. तशी फिर्याद महेश अण्णासाहेब कुपाडे (वय ४२, लेंगरे रस्ता, विटा ) यांनी विटा पोलिसांत दिली. ही तोडफोड मंगळवारी (ता. १९) दुपारी दोन ते साडेचारच्या सुमारास कुपाडे यांच्या गाळा नंबर १९ व २० मध्ये केली. .याबाबत ओंकार पुकळे (खटाव, ता. माण, जि. सातारा) व सुरेश मेटकरी (विटा) यांच्यासह चार अनोळखींविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्याचे पोलिसांनी सांगितले.याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, विटा येथील अण्णासाहेब कुपाडे यांनी त्यांच्या मोबाईल 'व्हॉट्सअप'वर ठेवलेल्या एका 'स्टेटस'वरून संशयित पुकळे व मेटकरी यांनी कुपाडे यांना फोनवरून शिवीगाळ करून धमकी दिली..तसेच कुपाडे यांच्या व्यंकटेश्वरा ट्रॅव्हल्स कार्यालयात घुसून तीन ते चार अनोळखींनी हॉकी स्टीकने कार्यालयातील काचा तसेच चार मॉनिटर, प्रिंटर व इतर साहित्यांची तोडफोड करुन तीन ते चार लाख रुपयांचे नुकसान केले. कुराडे यांना बघून घेतो, असे म्हणून जीवे मारण्याची धमकी दिली व विनानंबर प्लेट असलेल्या दुचाकीवरून खानापूर रस्त्याने वेगात निघून गेल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.