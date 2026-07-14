'सोनम वांगचुक'साठी 'चतुर' मैदानात! उपोषणाला पाठिंबा देत म्हणाला, 'फुन्सुक वांगडू'ला मरू देऊ नका'

OMI VAIDYA SHARES EMOTIONAL MESSAGE FOR SONAM WANGCHUK: 3 इडियट्स या सिनेमातून 'चतुर रामलिंगम' ही भूमिका अभिनेता ओमी वैद्य याने साकारली होती. त्याच्या त्या भुमिकेला चाहत्यांचं भरभरून प्रेम मिळालं. दरम्यान अशातच आता ओमी वैद्याने सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्याने दिल्लीच्या जंतर-मंतर इथं सुरु असलेल्या आंदोलनादरम्यान वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त करत भावनिक पोष्ट शेअर केली आहे. .व्हिडिओमध्ये ओमी वैद्य म्हणतोय की, 'मला फुन्सुक वांगडूला मरु द्यायचं नाही. हॉलो इडियट्स, ओळखलं का? मी ३ इडियट्समधला चतुर रामलिंगम. आज तुमच्याशी एका गोष्टीवर बोलतोय. अनेकांना माहिती आहे की, ३ इडियट्समधला रणछोच्या व्यक्तीरेखेला प्रेरणा देणारा सोनम वांगचुक आहे. त्यानं अनेक वर्ष शिक्षण घेतलं. नवकल्पना आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी काम केलं. आज त्याला आपल्या पाठिंब्याची गरज आहे.'.१७ व्या दिवशीही उपोषण सुरुसोनम वांगचुक यांनी बेमुदत उपोषण सुरु केलंय. त्यांच्या उपोषणाला १७ दिवस पुर्ण झलेत. त्यांची प्रकती सतत बिघडत असून त्यांचं जवळपास ८.५ किलो वजन कमी झालय. .आंदोलनाचं कारण काय?सोनम वांगचुक यांनी २८ जून रोजी आंदोलनात सहभाग घेतला. त्यानंतर त्यांनी बेमुदत उपोषण सुरु केलं. राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन सुरु आहे..७ वर्षांनी पुन्हा रुपेरी पडद्यावर गोविंदा; 'या' अभिनेत्रीसोबत शेअर करणार स्क्रीन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.