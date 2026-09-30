बाबो! अक्षय खन्नाने मुंबईत घेतलं तब्बल 'इतक्या' कोटींचं आलिशान घर; मलबार हिलमधील अपार्टमेंटची खासियत काय?

AKSHAYE KHANNA MALABAR HILL PROPERTY PURCHASE: दिल चाहता है, 'हलचल', 'रेस',' आणि 'दृश्यम' अशा चित्रपटांमधून अक्षय खन्नाने आपल्या अभिनयाची वेगळी ओळख निर्माण केली. अलीकडेच 'छावा' मधील औरंगजेब आणि 'धुरंधर 'मधील रेहमान डकैत या भूमिकांमधून त्याने पुन्हा आपली छाप पाडली. विशेषतः 'धुरंधर'मधील रेहमान डकैतच्या व्यक्तिरेखेची केवळ प्रशंसा झाली नाही, तर त्याची शैली काही काळ समाजमाध्यमांवर ट्रेंडमध्येही होती..आता अक्षय खन्नाने मुंबईत ३३.२६ कोटी रुपयांची मालमत्ता खरेदी केल्याची माहिती समोर आली आहे. मालमत्ता नोंदणीच्या कागदपत्रांनुसार, अक्षयने दक्षिण मुंबईतील मलबार हिल परिसरात हे आलिशान अपार्टमेंट घेतले आहे. याच महिन्यात या व्यवहाराची नोंदणी झाली. या घराचं कार्पेट क्षेत्रफळ २,३४१.३९ चौरस फूट असून, त्यासोबत १७५.४५ चौरस फुटांची बाल्कनी आहे. .त्यामुळे घराचं एकूण क्षेत्रफळ २,५१६.८४ चौरस फूट इतकं आहे. या मालमत्तेसोबत तीन वाहनतळांची सुविधाही देण्यात आली आहे. या व्यवहारासाठी १.९९ कोटी रुपयांचं मुद्रांक शुल्क आणि ३० हजार रुपये नोंदणी शुल्क आकारण्यात आलं आहे, मलबार हिल हा दक्षिण मुंबईतील महत्त्वाच्या निवासी परिसरांपैकी एक आहे..मलबार हिल हा दक्षिण मुंबईतील महत्त्वाच्या निवासी परिसरांपैकी एक मानला जातो. या भागात आलिशान निवासी प्रॉपर्टीज आणि महागड्या घरांसाठी ओळख आहे. त्यामुळे अक्षय खन्नाने याच परिसरात कोट्यवधी रुपयांची प्रॉपर्टी खरेदी केल्याने त्याच्या नव्या घराची चर्चा होत आहे. .'जैसे तू है पास मेरे तेरे पास मे' योगिता चव्हाणचा डान्स पाहिलात का? स्टेप्स आणि एक्सप्रेशन पाहून नेटकरी म्हणाले...Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.